Chemie ožila na mezinárodním veletrhu v Kolíně nad Rýnem

Mezinárodní výstava jemných a speciálních chemikálií proběhla v termínu 4. - 5. 6. v Kolíně nad Rýnem, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Za iniciace Svazu chemického průmyslu se pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v letošním roce představilo celkem 10 českých firem, jedna česká firma se zúčastnila individuálně.

Na národním stánku se představily tyto firmy: ALCHIMICA, s.r.o., BorsodChem MCHZ, s.r.o., Cayman Pharma, s.r.o., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, s.r.o., MEDISTYL spol. s r.o., SigutLabs s.r.o., Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o., REGARTIS s.r.o., Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Synthesia a.s.

PENTA s.r.o. je firmou, která se účastní veletrhu Chemspec Europe pravidelně. Jednatelka firmy, Barbora Švecová uvedla: „Naše společnost se veletrhu Chemspec účastní již po několikáté. Opět jsme měli skvělou zkušenost, setkali jsem se zde s mnoha starými i novými obchodními partnery. Atmosféra byla přátelská, na stánku panovala otevřená a vstřícná nálada, což usnadnilo navazování spolupráce. Veletrh Chemspec nám tak opět pomohl rozšířit sítě kontaktů a najít potenciální nové dodavatele.“

„Příjemné a reprezentativní prostředí stánku pro mnohé partnery bylo milým překvapením, jak prezentovat najednou několik firem z jedné země a dalo jim možnost k jednání s partnery, se kterými ani neměly v plánu jednat a tím pádem navázat nové kontakty. I přes nesmírně složitou situaci, ve které se chemický průmysl v Evropě nachází, lze proběhlá jednání na veletrhu hodnotit pozitivně s mírně optimistickým výhledem." Takto hodnotil svou účast na výstavě Petr Pospíšil, product manager SBU Organics společnosti Synthesia.

Naopak poprvé se objevila v české národní expozici firma Cayman Pharma, za níž Květoslava Schlenc Bajzíková řekla: „Účast na veletrhu Chemspec 2025 nám umožnila osobně se setkat s obchodními partnery a navázat nové kontakty, které mohou vést k dalšímu rozvoji naší společnosti. Ocenili jsme možnost oslovit velké množství dodavatelů surovin a přínosem byla i setkání se zástupci společností poskytujících služby v oblasti vývoje a optimalizace technologií nebo analytických metod. Věříme, že možnost představit naši společnost a její produkty účastníkům a návštěvníkům veletrhu povede ke zvýšení povědomí o tom, co děláme a v čem jsme dobří.“

Pravidelný vystavovatel je též společnost Lučební závody Draslovka a.s Kolín, za níž Kateřina Růžičková uvedla: „S velkou radostí bychom chtěli poděkovat za možnost být součástí letošního ročníku veletrhu Chemspec 2025. Bylo nám skutečnou ctí reprezentovat společnost Draslovka na této inspirativní a precizně zorganizované akci, která byla nejen skvělou příležitostí k prezentaci našich produktů, ale také cenným prostorem pro setkání s profesionály, partnery a novými tvářemi chemického světa. Atmosféra veletrhu, péče věnovaná každému detailu a celkové zázemí vytvořily prostředí, ve kterém se člověk cítí nejen vítaný, ale i motivovaný tvořit a sdílet. Děkujeme, že jsme mohli být u toho — a už nyní se těšíme, že se na Chemspec 2026 opět s radostí vrátíme.“

Svaz chemického průmyslu ČR, hlavní iniciátor české účasti na letošním ročníku veletrhu Chemspec Europe, hodnotí akci jako mimořádně přínosnou. Ředitel svazu Ivan Souček uvedl: „Chemspec patří mezi klíčové evropské veletrhy zaměřené na speciální chemii. Účast na této akci přináší českým firmám cenné příležitosti pro navázání nových obchodních partnerství a získávání technologických inovací. Z Kolína nad Rýnem si odvážíme řadu podnětů, kontaktů i konkrétních příležitostí pro další rozvoj.“ Podle Svazu je veletrh významnou platformou pro české chemické firmy, které zde mohou efektivně prezentovat své schopnosti, sbírat aktuální informace a hledat cesty, jak posílit svou pozici na evropském trhu.

„Dlouhodobě podporujeme účast našich firem na mezinárodních akcích tohoto typu. Velké poděkování patří Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které prostřednictvím oficiální české účasti zásadně přispívá k tomu, aby se naše společnosti mohly úspěšně prezentovat na globální scéně. Tato podpora má reálný dopad na jejich růst a konkurenceschopnost,“ dodal Souček. Závěrem Svaz poděkoval organizátorům veletrhu za profesionální zajištění a příjemnou atmosféru a vyjádřil očekávání směrem k dalšímu ročníku této prestižní akce.

Vystavovatele podpořili zástupci zastupitelských úřadů, Generální konzulka v Düsseldorfu Kristina Larischová a ředitel CzechInvest Pavel Chovanec.

Další, již 39. ročník veletrhu Chemspec Europe 2026, proběhne překvapivě opět v Kolíně nad Rýnem v termínu 6. a 7. května 2026 a věříme, že Česká republika bude opět přítomna!