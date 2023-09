Zářijová Priorita představuje úspěšné projekty z různých oblastí

Je tu nové vydání časopisu Priorita. Na začátek přinášíme několik rad ohledně toho, jak se nespálit při výběru kamen a solárních kolektorů. Třeba taková kamna stavěná zkušeným kamnářem mohou skvěle sloužit desítky let.

Ve vydání se hodně věnujeme projektům, které vznikly s dotační podporou. Například v Plané spalují v teplárně místo uhlí dřevní štěpku. Předělali na ni kotle a surovinu berou z blízkých lesů. Stálo to dost peněz, ale je to investice do budoucnosti, a to nejen ekologická, ale i finančně dostupná.

V mokřadu u Žďáru se zabydleli raci. Raci jsou totiž velmi citliví na čistotu vody a je tak dobrým znamením, pokud se někde usadí a dobře se jim tak žije. V nemocnici v Pelhřimově otevřeli nový pavilon v budově postavené v pasivním standardu.

Píšeme i o dalších projektech a také o jednom ocenění, o které si realizace mohou zasoutěžit. V Adapterra Awards nejde o to, který projekt doskočí nejdále nebo uběhne nejrychleji čtyřstovku, ale o to, který se nejvíce líbí veřejnosti. Protože se všichni přihlášení a vybraní soutěžící nějak podílejí na přizpůsobení se změně klimatu, bude výběr těžký, ale důležité je, že je z čeho vybírat.

Nabízíme také mnoho informací o ekologicky šetrných dřevostavbách i s příklady realizací. V reportáži vás vezmeme na Šumavu, kde se soustavně pracuje na obnově rašelinišť a pramenišť. V rubrice Technologie nakoukneme do módního průmyslu, v Zahraničí se podíváme za osudem jedné vesnice spojené s těžbou uhlí v Německu.

PRIORITA 9/2023 zdarma ke stažení