VaK Karlovy Vary zdvojí přívodní řád

Začátkem roku 2024 byla zahájena první etapa významného a rozsáhlého projektu, jehož cílem je zdvojit klíčové zásobní řady karlovarského vodovodního systému a zvýšit zabezpečení dodávky pitné vody do města Karlovy Vary a dalších napojených obcí.

Karlovarský vodovod zásobuje pitnou vodou více než 100 000 obyvatel. Vodu do něj do něj dodává úpravna Březová, jejímž zdrojem je nádrž Stanovice. Úpravna je vybavená unikátní technologií ultrafiltrace, která zajistí spolehlivou výrobu pitné vody i v případě zhoršení kvality vody ve zdroji. Z úpravny je pitná voda rozváděna ve třech větvích. Ta nejvýznamnější vede přes vodojemy na Sokolském vrchu. Z nich se zásobuje centrum města a jeho další části na pravém břehu Ohře a dále přes ně voda pokračuje na levý břeh řeky, odkud se pak dopravuje do dalších měst a obcí (Nová Role, Ostrov, Chodov, Jáchymov atd.)

V rámci první etapy dojde ke zdvojení hlavního přívodního řadu z úpravny Březová do vodojemů na Sokolském vrchu. Dnes je zde v provozu pouze jeden přivaděč o průměru 800 mm a délce cca 3,5 km. Tato trasa má přitom zásadní význam pro dodávku vody do celého karlovarského systému. Vedle původního potrubí se proto položí nové o průměru 600 mm a vytvoří se tak stoprocentní rezerva pro případ mimořádné události. Zdvojení hlavního řadu také umožní provádět opravy či rekonstrukce bez omezení dodávky vody.

Výstavba nového přivaděče z úpravny Březová na Sokolský vrch by měla trvat přibližně dva roky. Investorem projektu jeVodohospodářské sdružení obcí západních Čech, předpokládané investiční náklady jsou 165 milionů Kč. První etapa se realizuje za dotační podpory Ministerstva zemědělství ČR ve výši 70 % nákladů.

V dalších etapách bude projekt pokračovat výstavbou dvou nových vodovodních řadů ze Sokolského vrchu směrem do Tuhnic. Jeden povede do prostor bývalé vodárny, druhý k mostu kpt. Jaroše. Za ním se napojí na řad vybudovaný již v předstihu v roce 2015, který pokračuje až do vodojemů ve Staré Roli. Tím se zdvojí hlavní přivaděč vody na levý břeh Ohře i do dalších napojených obcí a vytvoří se záložní trasa, která se bude moci případně využít i pro čerpání vody z Ohře na úpravnu, pokud by došlo k problémům s nádrží Stanovice. Realizace dalších etap projektu bude možná po zajištění spolufinancování z některých dotačních programů.