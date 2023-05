Spotřeba i výroba oceli v ČR i EU loni klesla, výhled je nejistý

Ocelářská unie zveřejnila data o výrobě a obchodu s ocelí v ČR za rok 2022. Po velmi úspěšném roce 2021 došlo k poklesu poptávky i výroby. Válka na Ukrajině, bezprecedentní ceny energií, vysoká inflace a drahé emisní povolenky představují pro ocelářství obrovskou výzvu.

Výroba oceli v ČR loni dosáhla 4,2 mil. tun, což je meziročně o 11 % méně. Ještě větší propad zaznamenal vývoz z ČR: 18 %. Zjevná spotřeba v ČR klesla o více než milion tun a vrátila se na předcovidové hodnoty. Zjevná spotřeba oceli v EU klesla téměř o 5 %, zatímco podíl dovozu ze třetích zemí na zjevné spotřebě dosáhl rekordních 30 %. To ukazuje na zhoršující se konkurenceschopnost evropské oceli.

Česká republika

Zjevná spotřeba oceli v ČR klesla meziročně o více než milion tun (asi 16 %) na 6,6 mil. tun. Je to největší pokles za posledních deset let. Výroba oceli se loni meziročně snížila v průměru o 11 %, nejvíce klesly ploché výrobky. ČR je tradičně silná ve výrobě trubek, kterých se vyrobilo 376 tis. tun. To je ale také méně než v roce 2021. Jediná produktová kategorie, která mírně rostla, byly kolejnice: vyrobilo se jich 260 tis. tun.

Objem vývozu oceli z ČR (4 mil. tun) byl loni vůbec nejnižší od finanční krize v roce 2009. Do ČR se dovezlo 6,6 mil. tun ocelových výrobků, což je o 20 % méně než v roce 2021. „Spotřeba v roce 2021 vyletěla nahoru po covidovém propadu, takže jsme loni klesali z vysokého základu. I tak jde ale o silný signál nejistoty v zákaznických odvětvích“, řekl Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie.

„I když ve druhém pololetí 2022 došlo k propadu cen oceli, korunová hodnota dovozu a vývozu za celý rok vzrostla navzdory propadu objemů“, dodal Urban. Hodnota dovozu dosáhla takřka 210 mld. korun, zatímco čeští oceláři vyvezli ocel v hodnotě 133 mld. korun. Klíčovým trhem pro českou ocel zůstávají členské státy EU, zejména Polsko, Německo a Slovensko. Do zemí mimo EU se vyvezla ocel za asi 15 mld. korun.

Evropa a svět

Zjevná spotřeba oceli v EU klesla o citelných 5 %, výroba pak meziročně klesla dokonce o 10 %. „Další výhled není jednoduchý, protože nevíme, jak hluboká a dlouhá bude recese české a evropské ekonomiky. Ceny vstupů jsou stále poměrně vysoké, cena emisní povolenky je na historickém maximu. Odstávky hutí kvůli drahým energiím vedly k rekordnímu dovozu oceli do EU, který pokryl skoro třetinu spotřeby. To vypovídá o zhoršující se konkurenceschopnosti evropských ocelářů v době, kdy mimoevropské státy masivně investují do další výrobní kapacity“, dodává Daniel Urban.

I světová produkce surové oceli loni s konečným výsledkem 1 879 mil. tun zaznamenala meziroční propad o 4,2 % a vrátila se tak na předcovidové hodnoty. Pozici světové jedničky si s velkým náskokem udržuje Čína, která loni vyrobila téměř 54 % veškeré světové produkce. Ani Číně se ale propad výroby nevyhnul: vyrobila o 2,1 % méně než v roce 2021. Mezi 10 top producenty zvýšila výrobu pouze Indie (+5,5 %) a Irán (+8 %).