Průzkum o fotovoltaice: Investice se teď řeší až 3 měsíce, 70 % zájemců se obává dalších krachů

Obliba OZE stále roste, společně s jádrem jde o nejoblíbenější zdroj energie. Češi si FVE a tepelná čerpadla pořizují hlavně kvůli úspoře a soběstačnosti. Zákazníci jsou teď opatrnější, výběr řeší v průměru 3 měsíce. 72 % z nich zaznamenalo kauzu Malina, 87 % se obává problémů dalších dodavatelů. 74 % zákazníků by uvítalo větší regulaci dodavatelů státem.

Kauza krachu některých dodavatelů fotovoltaik přiměla potenciální zákazníky k mnohem větší opatrnosti. Téměř tři čtvrtiny lidí, kteří uvažují o pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla, zaznamenalo krach společnosti Malina a problémy dalších dodavatelů těchto technologií, a drtivá většina účastníků průzkumu se domnívá, že podobné problémy mohou nastat také u dalších firem.

Mezi klíčové parametry, které zákazníci zvažují při výběru dodavatele, se tak proto kromě ceny vyšvihly také atributy související se spolehlivostí. Rozhodnutí pořídit si moderní technologie a výběru dodavatele tedy zákazníci věnují dlouhý čas a velkou pozornost, konkrétně 3 měsíce.

Případy zkrachovalých dodavatelů fotovoltaik, které zanechaly stovky lidí v nejistotě, zvýšily u zákazníků opatrnost. Zaznamenalo je totiž 72 % domácností, které uvažují o pořízení solární elektrárny nebo tepelného čerpadla. 87 % z nich se také obává, že podobné problémy mohou mít v budoucnu i další dodavatelské firmy. Tři čtvrtiny respondentů by proto uvítaly větší regulaci trhu ze strany státu.

Průzkum byl realizován na vzorku 1000 respondentů stávajících a potencionálních uživatelů technologií (FVE, tepelných čerpadel) metodou CAWI podle standardů ESOMAR (květen-srpen 2023).

„Z výsledků průzkumu vidíme, že rozhodnutí pořídit si tyto technologie rozhodně lidé nedělají impulzivně. Samotnému zvažování, zda si fotovoltaiku nebo čerpadlo vůbec pořídit, věnují v průměru sedm týdnů, a ještě dalších šest týdnů následně vybírají i dodavatele. Hlavní motivací pořízení technologií je nejčastěji úspora energií a větší energetická soběstačnost,“ uvádí jednatel IBRS Miloš Rybáček.

Průzkum se také zaměřil na kritéria při výběru dodavatele, jimž zákazníci dávají největší váhu. Přestože tím hlavním zůstává nabídková cena, hned na druhém místě se v žebříčku nejdůležitějších parametrů umístil následný servis (za důležitý aspekt jej považuje 86 % respondentů).

Také přístup k zákazníkovi a zákaznická péče bodovaly vysoko (shodně 82 %), výrazně výš než třeba doporučení od známých, které je významné pro 72 % lidí. Vyšší obezřetnost domácnosti vykazují i v přístupu k reklamě dodavatelů fotovoltaik a tepelných čerpadel: důležitá je jen pro 41 % respondentů.

„Je dobře, že po kauzách krachujících dodavatelů fotovoltaik z letošního jara lidé při výběru dodavatele více přemýšlejí i nad jejich spolehlivostí – podle průzkumu ji teď zvažuje 96 % respondentů. Uvědomují si, že jim bude technologie sloužit desítky let, a berou v potaz i to, jak zajistí do budoucna případné opravy, dlouhodobé záruky nebo servisování. Pořízení fotovoltaiky ani tepelného čerpadla není pouze o instalaci a nejde o bezúdržbové zařízení. Je potřeba se jim dlouhodobě s náležitou péčí věnovat,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.