MPO navrhuje investiční pobídku pro polovodičovou firmu

Rozšíření výroby čipů ve spolupráci s českými podniky a posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a technologického rozvoje země. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje investiční pobídku pro americkou polovodičovou společnost On Semiconductor, která se specializuje na čipy v oblasti energetiky a elektromobility. Návrh na přidělení investiční pobídky resort vložil do meziresortního připomínkového řízení. Rozhodovat o ní bude následně vláda.

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si naše životy nedovedeme představit. Je třeba si uvědomit, že právě čipy budou součástí moderního světa.Investice společnosti Onsemi je důležitým krokem k posílení českého čipového odvětví, které je zásadní pro budoucí rozvoj v oblasti energetiky či elektromobility. Rozvoj polovodičů je pro Česko klíčová záležitost, díky kterése sníží závislost na dovozu čipů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Tato investice otevře nové příležitosti pro české podniky, posílí konkurenceschopnost naší ekonomiky a podpoří inovace a technologický pokrok. Spolupráce umožní sdílení nejmodernějších technologií a know-how mezi českými firmami a Onsemi.“

Investice do výroby čipů ve spolupráci s Onsemi povede k vytvoření nových pracovních míst. To poskytne příležitosti pro místní odborníky a přiláká talenty z celého světa, kteří budou spolupracovat na vývoji a výrobě čipů. Jde o jednoho z největších výrobců čipů na světě, který již nyní působí v Rožnově pod Radhoštěm. Zmiňovaná investice se tedy týká především rozšíření výroby.

„Jde o první výsledek spolupráce s firmou Onsemi. Poprvé jsem se s jejím vedením sešel na zahraniční cestě ve Spojených státech amerických, následovalo setkání v Praze. Spolupráce s Onsemi zvýší stabilitu průmyslu a sníží riziko nedostupnosti čipů v případě globálních dodavatelských problémů,“ popisuje ministr Síkela a dodává: „Věřím, že jde o první krok vzájemné spolupráce, která se bude dále rozšiřovat.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje veřejnou podporu, která by zahrnovala slevu na dani z příjmů a hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Navrhovaná investiční pobídka činí 22,53 % způsobilých nákladů, tedy částku 546 milionů korun. „Tato investice s vysokou přidanou hodnotou by měla do deseti let přinést do státní kasy přes 814 milionů korun, což jasně převyšuje vynaložené náklady,“ vysvětluje ministr.

Během českého předsednictví se podařilo dosáhnout společné pozice evropské sedmadvacítky k návrhu Aktu o čipech. Ten pomůže zabránit nedostatku čipů pro klíčové sektory jako jsou autoprůmysl, zdravotnictví či energetika. Akt o čipech je další příležitost pro firmy, podpoří příliv investic do výzkumu i výroby a pomůže přilákat nové talenty. „Právě Akt o čipech, který se nám podařilo loni vyjednat, může nejen České republice pomoci se získáváním investic,“ dodává ministr.

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou přidanou hodnotu. Firma Onsemi se specializuje na širokou škálu čipů pro různá odvětví, její čipy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon a spotřebu energie v závislosti na aktuálních požadavcích. Firma Onsemi se chce do letošního září také rozhodnout, zda v Česku investuje dvě miliardy dolarů do rozšíření výroby v Rožnově pod Radhoštěm. „Se zástupci Onsemi jsem o tomto záměru již několikrát jednal a jejich investici u nás podporuji. Pro Českou republiku by znamenala posun z hlediska soběstačnosti v této oblasti,“ říká ministr.