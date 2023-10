Monitoring průmyslové ekologie | 7. - 13. 10. 2023

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



ČOI kontrolovala výrobky s ukončenou životností. Zjistila řadu porušení

Česká obchodní inspekce kontrolovala ve 2. čtvrtletí tohoto roku, zda obchodníci u vybraných produktů dodržují zákon o výrobcích s ukončenou životností. Celkem v této oblasti uskutečnila 296 kontrol a u 86 kontrol nebyl tento právní předpis dodržen.



Příroda a ekologie:



Ochránci přírody zatím hnízdo sršně asijské v Plzni nenašli, zkusí termokamery

Ochránci přírody zatím v plzeňské čtvrti Skvrňany nenašli hnízdo sršní asijských. Několik jedinců tohoto invazního druhu hmyzu, který loví včely, tam zachytili ve čtvrtek. Byl to první potvrzený odchyt v Česku. Nyní mapují širší okolí nálezu a chystají noční průzkum pomocí termokamer, protože vzhledem k chladnějšímu počasí sršně nelétají. Kvůli zamezení šíření sršně je podle Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) důležité hnízdo sršní asijských najít a zlikvidovat.



Odpady a recyklace:



Šance pro obce a města – zpracování bioodpadu podpoří masivní dotace

Přichází zásadní změna v přístupu k bioodpadům v České republice. Přispějí k ní téměř dvě miliardy korun, které rozdělí Národní program Životní prostředí na podporu zpracování bioodpadu. Hlavním cílem programu, kterému se také říká Hnědá úsporám, je podpořit zpracování bioodpadu v kompostárnách a bioplynových stanicích, což je jeden z klíčových nástrojů cirkulární ekonomiky.



Lidé z krajského úřadu dali věcem druhou šanci

Čtyřiapadesát pytlů, tašek a krabic plných oblečení, obuvi, hraček a mnoha dalších věcí. Takový je výsledek tradiční dobročinné sbírky s názvem Dejme věcem druhou šanci, kterou mezi svými zaměstnanci pořádá odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje. Výtěžek si převzal ředitel Oblastní spolek Oblastní spolek ČČK Liberec Ondřej Hradec; část putovala do liberecké nábytkové banky.



V Siřejovicích na Litoměřicku odmítli zařízení na plazmové zplyňování odpadu

Obyvatelé Siřejovic na Litoměřicku dnes v referendu odmítli zařízení na plazmové zplyňování odpadu, které chce na blízké skládce v sousedních Želechovicích postavit SONO PLUS. Z 233 obyvatel obce, kteří se mohli do hlasování zapojit, přišlo k urnám 115 lidí, to je 49,36 procenta. Proti stavbě se vyslovila drtivá většina zúčastněných, a pro zastupitelstvo je proto hlasování závazné.



Ekoabeceda - metodická příručka environmentálního vzdělávání pro učitele od A do Z

Plasty jsou mezi námi - jsou nedílnou součástí našeho života, mají svá pozitiva, ale přináší také řadu úskalí, neboť každý kousek plastu může přírodě ublížit. Na život s plasty je tak nutné připravovat i nastupující generace, a právě proto je s novým školnsím rokem pro učitele k dispozici EKOABECEDA aneb Malý průvodce světem plastových obalů. Metodická příručka od školního vzdělávacího programu Recyklohraní, edukativní iniciativy Replastuj a společnosti Alpla se tematicky zaměřuje na výrobu, zodpovědnou spotřebu, včetně opakovaného použití, a následné nakládání s odpadními plastovými obaly, jehož součástí je třídění a recyklace.



Energetika:



Svaz: Stát nemá ucelenou politiku pro rozvoj takzvaných zelených plynů v ČR

Rozvoj takzvaných zelených plynů v Česku, zejména pak biometanu a zeleného vodíku, brzdí absence ucelené politiky státu, upozornil Svaz moderní energetiky a další zástupci oboru. Vládní cíl počítá do roku 2030 s výrobou 500 milionů metrů krychlových biometanu ročně, což je téměř pětsetkrát více než nyní. Podle svazu je cíl reálný, volá však po silnější podpoře firem a úpravě legislativy.



ČR letos na elektřinu spaluje výrazně méně uhlí, objem exportu elektřiny klesá

Na výrobu elektřiny se letos v České republice, stejně jako v celé Evropě, spálilo výrazně méně uhlí než loni. Důvodem je pokles spotřeby elektřiny a také návrat k většímu využití zemního plynu. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno. Meziročně se podle ní v ČR snížila produkce elektřiny o pětinu, což odpovídá pěti terawatthodinám (TWh). Nejvíc elektřiny se za prvních devět měsíců v EU vyrobilo z jádra, následoval plyn a uhlí. Česko zůstalo vývozcem elektřiny, jeho podíl se však postupně snižuje.



Moldavsko a energetická bezpečnost: "Jeden krok vpřed, dva zpátky"

"Moldavsko již nebude nakupovat plyn od ruského Gazpromu." "Moldavsko by mohlo nakupovat ruský plyn, pokud budou výhodné podmínky." Tak zněly titulky dvou odlišných zpráv publikovaných na serveru Reuters, které od sebe dělily dva dny. Vhodně tak ilustrují složitou situaci, ve které se zmítá jedna z nejchudších zemí Evropy. Na jedné straně energetická nejistota, korupce a ruský vliv, na straně druhé pak dobré podmínky pro obnovitelné zdroje energie, investice západu nebo dokončený energetický audit. Tento článek si dává za cíl v krátkosti představit základní premisy a faktory ovlivňující energetickou bezpečnost Moldavska v souvislosti s nedávným děním.



Na Žďársku chtějí obce vyrábět solární energii v čistírnách vody

Na Žďársku chtějí obce vyrábět solární energii v areálech čistíren odpadních vod a vodárenských zařízení. Zubří provozuje fotovoltaiku asi čtyři měsíce, její výroba zatím pokrývá spotřebu elektřiny technologií čistírny ze 70 procent.



Energie - Spotřebitel v nesnázích, odpovědi na nejčastější dotazy

Spotřebitelé se na nás obracejí s desítkami podnětů denně, řada jejich dotazů se ale opakuje. Vybrali jsme ty, které aktuálně dostáváme nejčastěji, a přinášíme na ně komplexní odpovědi.



Ovzduší a klima:



Aktualizujeme Národní program snižování emisí: Sledujete stav ovzduší v Česku? Zapojte se do debaty k dalšímu snižování jeho znečištění

Ministerstvo životního prostředí se chystá aktualizovat Národní program snižování emisí ČR. Ten určuje postup státu při snižování množství polutantů vypouštěných do ovzduší jako je oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky (vyjma metanu) a prachové částice. Nyní se může široká veřejnost zapojit se svými podněty do přípravy aktualizace tohoto strategického dokumentu.



Voda:



Lepší monitoring znečišťujících látek nebo vyšší využívání vyčištěných vod. Směrnici projednali europoslanci

Evropský parlament přijal postoj k novým pravidlům pro sběr, čištění a vypouštění městských odpadních vod.



České Budějovice zahájí stavbu ČOV pro své dvě exklávy

České Budějovice zahájí v příštích dnech stavbu čistírny odpadních vod (ČOV) pro své exklávy Kaliště a Třebotovice. Náklady na její vybudování a zřízení kanalizační a vodovodní sítě budou přibližně 75 milionů korun.



Průmysl a obchod:



Evropská komise zahájila proti-subvenční šetření na dovozy nových bateriových elektrických vozidel původem z Číny

Komise z moci úřední dne 4. 10. 2023 zahájila proti-subvenční šetření na dovozy elektromobilů z Číny.



Věda a výzkum:



Vědci zrekonstruovali larvy členovce starého 480 milionů let

Mezinárodní tým paleontologů objevil v marocké poušti několik milimetrů dlouhé larvy členovce starého 480 milionů let. Pomocí moderních technologií mohli zkoumat každý jejich detail. Výzkum, na němž se podílel také Lukáš Laibl z Geologického ústavu Akademie věd ČR, pomohl vědcům lépe pochopit, jak tito vyhynulí živočichové žili, jak se živili a jak vypadala evoluce jejich vývoje, sdělila Martina Spěváčková z Akademie věd.



Nelítostné soupeření rodičovských genomů u kříženců rostlin

Zatímco křížení dvou různých biologických druhů je v říši zvířat vzácným jevem, u rostlin představuje mezidruhová hybridizace jeden ze základních mechanismů, kterým vznikají nové druhy. Projekt Davida Kopeckého Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců podpořený Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) se zaměřil na vzájemné soužití dvou rozdílných rodičovských genomů v buněčném jádře kříženců.



Tiší strážci krajiny

Nádech, výdech. Podobně jako my „dýchá“ i příroda okolo nás. Koloběh látek a energie mezi krajinou a atmosférou vytrvale sledují ostražité ekosystémové stanice. Tyčí se vysoko nad lesem, na louce, v mokřadu, ale třeba i uprostřed rýžoviště. Přečtěte si další článek z dílny Akademie věd.



František Štěpánek: Od pracích prášků k léčivům

František Štěpánek je chemický inženýr. Působí jako profesor na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V Ústavu chemického inženýrství se zabývá funkčností mikro a nanočástic. Jeho studia začala na pražské VŠCHT, titul PhD však získal pod dvojím vedením i na Univerzitě Pierra a Marie Curie v Paříži. Po škole strávil šest let ve Velké Británii.



Český dalekohled QUVIK poletí do vesmíru

Projekt prvního českého vesmírného dalekohledu QUVIK, jehož vědeckou část budou řídit astrofyzici z Masarykovy univerzity, dostal zelenou. Odborníci z Ministerstva dopravy ČR a Evropské kosmické agentury (ESA) vybrali ze sedmi špičkových českých vesmírných projektů dva. Projekt povede Výzkumný a zkušební letecký ústav.



Rwanda přitahuje i české inovátory. Nabízí „vývojové centrum“ Afriky

Celý africký kontinent nabízí nové možnosti, mohl by se stát destinací pro české výrobky, které až doposud směřovaly jinam – například do Ruska. Afrika má přes 1,2 miliardy obyvatel a ve srovnání s tím je Rwanda malou východoafrickou zemí s „pouhými“ 13 miliony obyvatel, přesto se tu rýsují zajímavé příležitosti.



Chemie:



kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Chystá se omezení PFAS, znáte je? Týkají se vás? EU omezuje mikroplasty, víte, co to pro vás znamená? Konec přechodného období 1. 1. 2025 se blíží, už máte UFI na výrobcích? Umíte klasifikovat fyzikální nebezpečnost látek a směsí? Zajímá vás nebezpečnost látek znečišťujících vodu a jejich zatřídění při přepravě ADR/IMDG?



EU dosáhla předběžné dohody o postupném vyřazení fluorovaných uhlovodíků (HFC) do roku 2050

Dne 5.října Evropský parlament a Rada dosáhly předběžné dohody o snížení emisí fluorovaných plynů v EU v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu.



Životní prostředí:



Připomínky: Zpráva o životním prostředí České republiky 2022

Zpráva je komplexním hodnotícím dokumentem, který posuzuje stav a vývoj životního prostředí v ČR. Zpráva slouží k průběžnému sledování plnění stanovených cílů a priorit Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 (dále jen SPŽP 2030) a přispívá tak k identifikaci problematických oblastí, a tedy následnému přijetí opatření vedoucích k jejich řešení.



Lesnictví a zemědělství:



První český myslivecký spolek žen se věnuje především lesní pedagogice

Diana, první český myslivecký spolek žen, eviduje mírný nárůst počtu členek. Má jich přes 90, hlavně z jižních Čech, věnují se především lesní pedagogice. Zároveň také střílí, starají se o krmelce, působí i jako honci. Na písecké lesnické škole, kde dřív bývali hlavně studenti, je dnes poměr dívek a chlapců vyvážený. ČTK to řekla na akci Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor členka spolku Hana Schläferová.



Napříč:



Zástupci ŘSD a Pardubického kraje hledají kompromis s ochránci přírody

V pardubické centrále Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se uskutečnilo jednání o budoucnosti výstavby dálnice D35 u Litomyšle. Schůzky se zúčastnili představitelé ŘSD, Pardubického kraje a Českého svazu ochránců přírody Šumperk (ČSOP), který podal rozklad proti stavebnímu povolení na dva úseky dálnice D35 v regionu.

