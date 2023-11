Monitoring průmyslové ekologie | 4. - 10. 11. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 4. – 6. 11. 2023



Energetika:



Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se promítne do cen tepla

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V kombinaci s nárůstem nákladů distribuce elektřiny a nulovou podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla to znamená, že prostor pro případné snížení cen tepla vyrobeného z plynu v příštím roce se zásadně zmenšil. Energetický regulační úřad by měl podrobně vysvětlit, jak k těmto zásadním nárůstům regulovaných cen dospěl. Společnost NET4GAS by neměla přenášet své uvízlé náklady na zákazníky.



Blíží se konec vládních stropů. Raději si ověřte podmínky své smlouvy na dodávky energií

| Komunalniekologie.cz |

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají uzavřené, kolik platí, nebo do kdy mají ceny fixované. Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je s tím pomoci. Resort mimo jiné informoval starostky a starosty o situaci lidí s cenami nad stropy. Poradí i operátoři na lince 1212, základní informace najdou zákazníci i na specializovaném webu MPO www.energiezamene.cz.



Požáry FTV elektráren se množí

| Komunalniekologie.cz |

Hasičský záchranný sbor České republiky eviduje do konce září letošního roku celkem 55 požárů fotovoltaik na našem území.



V Ostravě si posvítili na veřejné osvětlení

| Komunalniekologie.cz |

Ostrava hostila 61. konferenci Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO). V Quality Hotel Ostrava City se sešlo zhruba 160 hostů, vystavujících firem a partnerů. Nechyběla ani Komunální ekologie.



ÚOHS posuzuje nákup provozovatele plynovodů NET4GAS státní firmou ČEPS

| Oenergetice.cz |

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup provozovatele plynovodů NET4GAS státní firmou ČEPS. Informoval o tom na svých internetových stránkách. Akvizici, která nemá přesáhnout pět miliard korun, v září schválila vláda. Má zvýšit energetickou bezpečnost České republiky, protože NET4GAS vlastní výlučnou licenci pro přepravu zemního plynu v Česku.



Rafinérie v Litvínově dokáže zvládnout přechod výhradně na neruskou ropu

| Oenergetice.cz |

Rafinérie v Litvínově dokáže technologicky zvládnout přechod výhradně na jinou ropu než ruskou. Potvrdil to říjnový třítýdenní test, při němž litvínovská rafinérie poprvé ve své historii zpracovávala výhradně neruskou ropu, informoval dnes ČTK mluvčí skupiny ORLEN Unipetrol Pavel Kaidl. Hlavní podmínkou nutnou pro odklon České republiky od ruské ropy je zvýšení kapacity ropovodu TAL, které je v kompetenci českého státu a má být dokončeno na konci roku 2024, uvedl Kaidl.



Skupina zemí EU včetně ČR vyzvala Brusel k podpoře malých modulárních reaktorů

| Oenergetice.cz |

Skupina 12 zemí Evropské unie včetně Francie, Česka či Slovenska vyzvala Evropskou komisi, aby podpořila rozvoj malých modulárních jaderných reaktorů (SMR). V dopise zveřejněném dnes francouzským portálem Contexte žádají po unijní exekutivě vytvoření „průmyslové aliance“, která by usnadnila rozvoj technologií pro SMR. O podnětu by se měli zástupci unijních zemí bavit na evropském jaderném fóru příští týden v Bratislavě.



Biometan v Evropě: Jak plynárenská infrastruktura podporuje rozvoj trhu

| Oenergetice.cz |

Organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující zástupce provozovatelů plynových přepravních soustav, zásobníků plynu a LNG terminálů, představila na konci října zprávu o významu plynárenské infrastruktury pro podporu rozvoje trhu s biometanem. Tato zpráva hodnotí úlohu biometanu v plynárenství, opatření pro přizpůsobení stávající plynárenské infrastruktury pro biometan, spojení s dalšími sektory energetiky a překážky v rozvoji trhu.



Havlíčkův Brod sníží intenzitu veřejného osvětlení v městském parku, vypínat ho nebude

| Ekolist.cz |

Havlíčkův Brod sníží intenzitu veřejného osvětlení v nedávno obnovené části městského parku, která je podle řady lidí přesvícená. Na návrh svého výboru pro životní prostředí o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. Jde o navštěvovanou část parku, smyslem není tam osvětlení vypínat. Při jednání zastupitelstva to řekl předseda výboru Václav Hlaváč, ředitel správy CHKO Žďárské vrchy a zastupitel města za uskupení Společně pro Brod.



V okolí Mníšku pod Brdy u Prahy budou jezdit vodíkové autobusy

| Ekolist.cz |

V okolí Mníšku pod Brdy u Prahy budou jezdit na pravidelných linkách autobusy s pohonem na zelený vodík. Pro jeho výrobu se používá energie z obnovitelných zdrojů, v tomto případě bude zdrojem elektřiny vodní elektrárna ve Vraném nad Vltavou. Pořízení deseti vodíkových autobusů vyjde odhadem na 242 milionů korun, většinu nákladů by měla pokrýt dotace z EU. Finanční model a návrh na uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v systému Pražské integrované dopravy (PID) schválili středočeští zastupitelé.



Odpady a recyklace:



Zálohy, zálohy, zálohy…

| Komunalniekologie.cz |

Éterem létají argumenty z jedné strany na druhou a je zábavné sledovat, jak jsou některé trochu dětinské až naivní. MŽP chce zálohovat, města a obce zabořily paty do země a brzdí a brzdí, co jim síly stačí. A z jejich pohledu se není čemu divit.



Na chemickou recyklaci odpadů je připraveno 200 milionů korun

| Prumyslovaekologie.cz |

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů na celém území republiky.

Podpora se vztahuje na zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.). Minimálně 70 % výstupů ze zařízení musí směřovat k následnému materiálovému využití.



Nesnězeno v penny slaví úspěch a rozšiřuje se

| Enviweb.cz |

PENNY rozšířilo možnost nákupu balíčku NESNĚZENO už na 51 prodejen po celé České republice. Po pilotním projektu, který pomohl nastavit fungování celého systému, nabízí od konce října možnost nakoupit zvýhodněné potravinové balíčky na 44 dalších prodejnách.



Voda:



Co také zaznělo v diskusi na Konferenci Provoz vodovodů a kanalizací

| Nase-voda.cz |

Jedním z úvodních bodů programu letošního ročníku konference Provoz vodovodů a kanalizací v libereckém Babylonu byla debata s regulátory vodárenského sektoru. Jejich postoje na úvodní otázku, zdali existují rozdíly v přístupu k velkým a malým provozovatelům, shrnuje text, který publikoval partnerský portál prumyslovaekologie.cz.



Jubilejní desátý Děčínský dialog o vodě se blíží

| Nase-voda.cz |

Jubilejní, 10. „Děčínský dialog o vodě“, se letos uskuteční v úterý 7. listopadu 2023, v prostorách Magistrátu města Děčín, budova B, ul. 28. října, od 14.00 hodin.



Při chystané stavbě přístavu požaduje Kroměříž vybudování přemostění

| Nase-voda.cz |

Při stavbě rekreačního přístavu pro 80 lodí, kterou v Kroměříži připravuje Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), požaduje město po investorovi vybudování přemostění vjezdového kanálu. Do projektu by podle zástupců radnice měla být zapracována také stezka pro pěší a cyklisty spojující Kroměříž s Trávnickými zahrádkami. Požadavky města schválené zastupiteli vycházejí ze zářijového veřejného projednání záměru s občany, řekl novinářům starosta Tomáš Opatrný (ANO).



Zadržování vody v lesních půdách zlepšuje schopnost krajiny adaptovat se na změny klimatu

| Enviweb.cz |

Půdní voda je nezastupitelným médiem při tvorbě půdního tělesa a ve fyziologii živých organismů. Voda se v půdě vyskytuje v různých skupenstvích, které utvářejí její hydrofyzikální vlastnosti a ovlivňují tak všechny ekosystémové funkce lesů. Jejich vývoj, včetně vztahů mezi chemickými a fyzikálními vlastnostmi, je však ovlivňován a měněn způsobem využívání krajiny.



Lesy ČR obnovily na jižní Moravě tři vodní nádrže a vrátily vodu lesům

| Enviweb.cz |

Soustavu tří vodních nádrží letos obnovily a několik nových tůní vytvořily Lesy České republiky za bezmála 8,5 milionu korun v údolí Zlatého potoka v katastrálním území Tetčice v okrese Brno-venkov.



Příroda a ekologie:



V Kujavách obyvatelé a ochránci přírody vysadili Alej svobody

| Ekolist.cz |

Stromořadí s 97 hrušněmi a 28 duby vysadili v sobotu místní obyvatelé spolu s ochránci přírody v Kujavách na Novojičínsku. Stromy lemují obnovenou polní cestu, která spojuje kostelík s pěšinou podél Pustějovského potoka. Kujavy zvítězily v letošní výzvě na organizaci výsadbové akce Alej svobody, která se snaží o uzdravení krajiny a symbolický návrat svobody. Za Nadaci Partnerství, která akci podporuje, to ČTK sdělil David Kopecký. Akce se zúčastnilo přes 400 lidí a stromům požehnal tamní farář Martin Sudora.



Vědci na třech kontinentech nalezli několik druhů doposud neobjevených mravenců

| Ekolist.cz |

Vědci na třech místech na různých kontinentech nalezli několik druhů doposud neobjevených mravenců. Vyskytují se v Keni, Papui Nové Guineji a jižní Americe. Mezinárodní tým, který se projektu věnoval, vedli vědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR.



Legislativa:



Z liniového zákona bude zákon o strategické infrastruktuře, rozhodla Sněmovna

| Ceskenoviny.cz |

Z liniového zákona, který má za cíl urychlit výstavbu hlavně silnic, dálnic a železnic, se do budoucna zřejmě stane zákon o urychlení výstavby strategické infrastruktury. Vztahovat se bude nově i na stavby pro energetickou bezpečnost související s jadernou energetikou a usnadní i otevírání a těžbu strategických ložisek kritických surovin včetně štěrkopísků a kamene. Přejmenování zákona i jeho rozšíření dnes schválila Sněmovna. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.



Věda a výzkum:



Nevšední magnetický materiál by mohl učinit výpočetní techniku energeticky úspornou

| Prumyslovaekologie.cz |

Výzkumná spolupráce pod vedením švýcarského institutu EPFL, zahrnující také výzkumné centrum NTC ZČU, odhalila překvapivou magnetickou vlastnost exotického materiálu, která by mohla předznamenat éru energeticky úsporných počítačů, jež potřebují méně než jednu miliontinu energie na přepnutí 1 bitu.



Věda kolem světa: Nobelovy ceny a možná obnova akademické svobody v Polsku

| Vedavyzkum.cz |

Proběhlo vyhlášení laureátů Nobelových cen, EU a Japonsko uzavřely klíčovou dohodu o sdílení superpočítačů a polští akademici upínají své naděje k nové vládě, která v zemi může obnovit akademickou svobodu. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za právě uplynulý říjen událo.



Mravenci mají nejraději cukr a olej. Tým vedený českými vědci objasnil hmyzí chutě

| Vedavyzkum.cz |

Početnost a rozmanitost hmyzu v době globálního oteplování a měnícího se životního prostředí jsou v hledáčku výzkumníků na celém světě. Stále není probádané ani to, jaké živiny hmyzu chybí v přírodě. Přitom je tato znalost důležitá kvůli stále častějším klimatickým extrémním událostem, které mění dostupnost potravy.



Ovzduší a klima:



WMO: Klimatická krize smaže desetiletí pokroku ve zdraví, vlády ji těžko zvrátí

| Enviweb.cz |

Hrozí, že klimatická krize smaže desetiletí pokroku dosaženého v oblasti zdraví, a vlády jsou špatně připraveny na to ji zvrátit. Podle listu The Guardian to uvedla Světová meteorologická organizace (WMO), která zjistila, že zdravotní odborníci mají přístup k systémům včasného varování před vedry a dalším nezvyklým počasím jen asi v polovině sledovaných zemí.



Lesnictví a zemědělství:



Důsledky požárů: Zase jeden omyl v prognózování

| Nase-voda.cz |

Ne-li všechny, tak naprostá většina prognóz vývoje klimatu vychází z předpokladu, že spolu s oteplováním a lesními požáry se v boreálních lesích mění skladba stromů ve prospěch listnáčů a že tato změna generuje biofyzikální chlazení prostřednictvím zvýšeného albeda dotčených ploch. V matematice zběhlí výzkumníci ale tvrdí, že se to neshoduje s realitou.



Lesy ČR letos do rozpočtu odvedou 3,5 miliardy korun, schválila vláda

| Ekolist.cz |

Státní podnik Lesy ČR letos do státního rozpočtu odvede 3,5 miliardy korun. ČTK to řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Vláda tento týden schválila další mimořádný odvod 0,5 miliardy Kč ke třem miliardám, se kterými se počítalo dříve. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Peníze od státního podniku budou směřovat zpět do obnovy lesů na podporu nestátních vlastníků lesů. Loni státní podnik do rozpočtu odvedl 3,81 miliardy korun. S odvodem se podle návrhu rozpočtu počítá i příští rok.



Napříč:



Zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách se bude konat 21. listopadu

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si Vás dovoluje pozvat na XXIV. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách (dále jen Fórum), které pořádá ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA).

