Monitoring průmyslové ekologie | 2. - 8. 3. 2024

Energetika:



Panasonic představuje AC Select – online nástroj pro výběr chlazení a vytápění

| Prumyslovaekologie.cz |

AC Select je nový online nástroj navržený společností Panasonic Heating & Cooling Solutions, který je určen profesionálům v oblasti vytápění, větrání a klimatizace. Nabízí komplexní a uživatelsky přívětivou pomoc při projektování optimálního systému vytápění a chlazení.



Solární parkoviště v EU už elektřinu vyrábějí. Česko boom carportů teprve čeká

| Prumyslovaekologie.cz |

Velké plochy parkovišť dokáží mnohé státy Evropské unie úspěšně přeměňovat na takzvané solární carporty. Parkovací plochy tak dostávají zcela nový, dvojí rozměr.



Bulharsko plánuje posílit svou pozici v přepravě plynu

| Oenergetice.cz |

Pokud dojde k deklarovanému ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu na konci letošního roku, stane se hlavní zásobovací trasou pro Evropu plynovod Balkan Stream. Bulharsko se tak v dlouhodobém horizontu stane důležitou tranzitní zemí, která zajistí dodávky do Rumunska, Moldavska a zemí jihovýchodní Evropy.



Stav evropských zásobníků s plynem je nejlepší za posledních 5 let

| Oenergetice.cz |

Stav zaplněnosti evropských zásobníků se zemním plynem byl ke konci února nejvyšší za více než 5 let, jak ukazují data Energostatu. Jedním z důvodů současného stavu je pokles spotřeby zemního plynu na půdě EU v loňském roce, kdy spotřeba plynu meziročně poklesla o 7 %. V případě ČR spotřeba poklesla dokonce o 10,4 % a byla nejnižší od roku 1992. K tomu se dále přidal extrémně teplý letošní únor. Nižší než očekáváná spotřeba pak zapříčinila pokles velkoobchodních cen.



ČEZ vybaví síť čerpacích stanic KM-Prona dobíjecími stanicemi elektromobilů

| Oenergetice.cz |

Řetězec čerpacích stanic KM-Prona, který v Česku provozuje 50 pump, je postupně začne ve spolupráci s polostátní energetickou spo­lečností ČEZ vy­bavovat stojany pro rychlé dobíjení elektromobilů. V první vlně je v plánu vybudování 12 stojanů na pěti místech. Firmy to uvedly ve společné tiskové zprávě.



Podmořské rifty nabízejí ohromující množství geotermální energie

| Nase-voda.cz |

Geotermální energetika je slušně obnovitelná, prakticky nevyčerpatelná a netrpí neduhy Slunce a větru. Problém je v tom, že na většině míst planety je příliš hluboko pro ekonomickou těžbu.



Na anglických kanálech se stále častěji vidí čluny se zeleným pohonem

| Ekolist.cz |

Vodní dopravní kanály křižují celou Anglii už od konce 18. století, v Birminghamu jich je dokonce víc než v italských Benátkách. Malebnou krajinou teď stále častěji proplouvají nové typy plavidel: elektrické čluny, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než lodě s naftovým pohonem, píše AFP.



Voda:



Kvůli změně klimatu asi nebude nádrž Želivka schopna pokrýt budoucí poptávku

| Nase-voda.cz |

Kvůli klimatické změně nebude patrně největší česká vodárenská nádrž Švihov na Želivce schopna pokrýt budoucí poptávku po pitné vodě. Po roce 2040 může nastat situace, kdy nebude možné zajistit ani všechny povolené odběry. Je třeba udělat řadu opatření, která mají zajistit, aby bylo zásobování pitnou vodou zachované v současné míře a existoval prostor pro další rozvoj zásobovaných území.



Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2024 – 9. část

| Nase-voda.cz |

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na společnost Jihočeský vodárenský svaz (JVS).



Pacov na Pelhřimovsku investuje miliony do nového rybníku a tůní

| Nase-voda.cz |

Pacov na Pelhřimovsku dokončuje za šest milionů korun nový rybník a tůně na severní kaskádě s několika dalšími vodními plochami. Zatím je bezejmenný. Pokračovat v úpravách zlepšujících zadržování vody v krajině bude i díky plánu na vybudování několika tůní.



Poslanci se přeli kvůli rozvolnění podmínek pro letní tábory u vodních toků

| Ekolist.cz |

Vodní zákon by mohl rozvolnit podmínky pro budování letních dětských táborů u vodních toků v takzvaných aktivních záplavových zónách. Pozměňovací návrh v tomto směru ve Sněmovně přednesl poslanec KDU-ČSL David Šimek. Tábory v záplavových zónách by podle něj měly být možné jako dosud pouze ze stanů, které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit, zrušit by se ale měla podmínka, že na daném místě existovaly i dříve. Dosavadní znění zákona umožňuje v záplavových zónách zřizovat jen takové tábory, které na daných místech historicky existovaly. Návrh změny vyvolal nesouhlas jiných poslanců, kteří varovali hlavně před možnými následky na bezpečnost a životy dětí.



Příroda a ekologie:



Krkonoše nejsou skanzen. Rozvoj ale nesmí ohrozit vzácné horské louky

| Enviweb.cz |

Velká část takových záměrů způsobí sama o sobě nevratnou ztrátu luk nepřevyšující 0,1 ha, která je takto jednotlivě zanedbatelná. Dohromady jde však za posledních dvacet let už o 66,5 ha, tedy o plochu nejméně 95 fotbalových hřišť.



Věda a výzkum:



Světlem spouštěná chemie v jediné molekule

| Prumyslovaekologie.cz |

Ovládat světlem chemickou strukturu látky v atomárním měřítku se zdálo dosud nemožné. Nyní vědci vyvinuli techniku vhodnou k řízení fotochemických reakcí na úrovni jednotlivých molekul. Mezinárodní tým výzkumníků, na jehož práci se podílel Tomáš Neuman z Fyzikálního ústavu AV ČR, představil dnes v časopise Nature Nanotechnology metodu ovládání molekulární dynamiky, která otevírá potenciálně novou kapitolu výzkumu v oblasti fotochemie.



Věda ukazuje, jak hadi získali evoluční výhodu před konkurencí

| Ekolist.cz |

Od doby, co se v éře dinosaurů poprvé objevili, představují hadi úspěšný evoluční příběh - "vplazili" se prakticky do všech prostředí na Zemi, od oceánů až po koruny stromů. Nový výzkum podrobně popisuje, jak tito plazi bez končetin, kteří se vyvinuli ze čtyřnohých ještěrů, dokázali - obrazně řečeno - předběhnout konkurenci, napsala agentura Reuters.



Olomoučtí vědci odhalili počínající vývoj nových druhů z mikroskopické řasy

| Ekolist.cz |

Olomoučtí vědci ve spolupráci s kolegy z Univerzity Karlovy a ze švédského Lundu pomocí analýzy DNA odhalili počínající vývoj nových druhů z mikroskopické řasy Synura petersenii ze skupiny zlativek. Souvisí to podle nich především s její dlouhodobou adaptací na měnící se životní podmínky, vliv měla teplota vody i vydatné deště. Součástí výzkumu byl rozbor více než stovky vzorků řasy odebraných z několika jezer v Evropě a Kanadě, informovali ČTK zástupci Univerzity Palackého (UP).



Jana Kukutschová: Nanotechnologie – budoucnost nebo hrozba?

| Vedavyzkum.cz |

Jana Kukutchová působí na Fakultě materiálově-technologické Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, kde zastává roli garantky studijního programu nanotechnologie. Její akademická cesta začala studiem chemie a biologie, což ji vedlo k pozici učitele na střední škole. Během své diplomové práce se začala intenzivně věnovat studiu vlivu chemických látek na živé organismy, což se stalo klíčovou částí její vědecké kariéry.



Nově vyvinuté přípravky ochrání i DNA ve spermiích

| Vedavyzkum.cz |

Triterpeny jsou přírodní látky, které mají velmi blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhají lepšímu trávení, přirozenému krevnímu oběhu i tlaku a v neposlední řadě přispívají i k lepší imunitě. Tým českých expertů po čtyřletém snažení přišel na to, jak je účinně izolovat z přírodních zdrojů.



Odpady a recyklace:



Recyklátoři se obávají zvyšujícího se dovozu recyklovaných plastů

| Prumyslovaekologie.cz |

Zástupci evropských recyklátorů se bojí o konkurenceschopnost evropského průmyslu, který je podle nich v současnosti ohrožený.



Poslanci přijali přísnější pravidla EU pro přepravu odpadu

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropský parlament schválil ve středu 28. února aktualizovaná pravidla a kontrolní opatření pro přepravu odpadu v EU.



Delegace ze Senátu navštívila spalovnu v Rybitví

| Komunalniekologie.cz |

V úterý odpoledne přivítali zástupci vedení města v čele s primátorem Janem Nadrchalem v areálu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví početnou delegaci ze Senátu. Po prohlídce areálu, které se účastnili i zástupci firmy AVE CZ, která nyní spalovnu vlastní, se senátoři přesunuli na pardubický magistrát.



Nábytková banka už pomáhá prvním zájemcům. Středočeský kraj přispěje na její další provoz

| Komunalniekologie.cz |

Kraj znovu podpoří Nábytkovou banku Středočeského kraje. První měsíce provozu ukázaly, že podobná služba v regionu chyběla. Během tříměsíčního zkušebního provozu už lidé do banky odevzdali zhruba 4,5 tuny potenciálního odpadu. Třetinu z dosud vybraného nábytku a dalšího vybavení už banka předala potřebným. Radní schválili příspěvek na provoz ve výši 900 000 korun na období březen až prosinec 2024.



Desítky dobrovolníků uklízely okolí Labe v Ústí nad Labem

| Nase-voda.cz |

Desítky dobrovolníků včetně rybářů nebo dobrovolných hasičů se v sobotu vypravily uklidit okolí Labe v Ústí nad Labem. Měli v plánu vyčistit od odpadků a také naplaveného nepořádku po záplavách jak pravý, tak levý břeh.



Víte, jak se správně starat o nápojové lahve?

| Enviweb.cz |

Kupujete si nápoje v jednorázových PET lahvích a potom si v nich nosíte vodu či jiné tekutiny? Určitě nejste jediní, kdo podlehl mylné představě, že aspoň takovýmto způsobem sníží množství plastového odpadu. Používání jednorázových PET lahví však odráží spíš neekologický a nezdravý zlozvyk než součást udržitelného životního stylu. A to i v případě, že byste lahev z jednorázového PET materiálu používali opakovaně. Jakékoli poškození nebo jen obyčejná deformace stlačením totiž dokáže na stěnách takové lahve vytvořit mikroprasklinky, ve kterých se mohou hromadit bakterie. Podstatně zdravější a udržitelnější alternativou jsou proto znovu použitelné lahve z kvalitních materiálů, jejichž životnost prodlouží správná údržba a skladování.



Lesnictví a zemědělství:



Ministerstvo zemědělství připravilo novelu lesního zákona

| Prumyslovaekologie.cz |

Návrh zákona představuje komplexní novelu lesního zákona a reaguje na praktické zkušenosti a poznatky orgánů státní správy lesů, zájmových sdružení a vlastníků lesů a odborné veřejnosti.



Jiří Anderle: 43 let s feromony lýkožrouta smrkového

| Ekolist.cz |

V roce 1981 jsem dostal na revíru Černý les, polesí Uhlíkov (pod VLS Horní Planá), zvláštní úkol. Instalovat u nás prvních devět kusů feromonových lapačů jako součást výzkumu Entomologického oddělení ČSAV České Budějovice. Do té doby jsem lýkožrouta lákal na poražené smrky, po napadení asanované odkorněním. Nějaký lýkožrout se v revíru množil, vytvářel sporadicky malá kola, což je pro zdravý les přirozené.



Precizní zemědělství přináší možné úspory peněz i půdy, nutné je dobré mapování

| Ekolist.cz |

Precizní zemědělství přináší stále více možností jak ušetřit peníze a starat se šetrněji o půdu jako klíčový výrobní prostředek. Pro maximální užitek je potřeba celoplošné mapování půdy, stavů porostů a výnosů, řekl na konferenci přispěvatelů a uživatelů projektu Intersucho Vojtěch Lukas z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Precizní zemědělství zahrnuje postupy, které využívají navigace propojené s družicemi, výbavu mechanizace různými senzory či dokonce roboty pracující na poli bez přímého řízení obsluhou.



Z tachovské knihovny si mohou čtenáři odnést semena zeleniny i sazenice květin

| Ekolist.cz |

V tachovské knihovně funguje takzvaná semínkovna, kde si mohou lidé vybrat desítky druhů semen zeleniny, bylinek a květin. Sezona setí už je v plném proudu, chodí tam desítky lidí. Dále je tam "zelený bazar", z něhož si mohou odnést sazenice pokojových květin. Obojí je na stolech a parapetu ve výpůjční části knihovny, která se tím zkrášluje, stává částečně přírodním prostředím a zároveň láká nové čtenáře, řekla Lenka Eretová, vedoucí knihovny.



Ovzduší a klima:



Dno moře jako úložiště oxidu uhličitého. Německo zvažuje norskou strategii proti klimatickým změnám

| irozhlas.cz |

Na dně Severního moře by mohlo vzniknout úložiště oxidu uhličitého. Kromě Norska o tom nyní uvažuje například i německá vláda. Skleníkový plyn by se zachytil z ovzduší a ukládal se do podzemí, což by napomohlo ke zpomalení klimatických změn. Zatímco ale návrh podporují hospodářské kruhy, klimatické spolky protestují, že se moře promění v plynovou skládku.



Napříč:



Česko je na dobré cestě být SMART. Brněnský URBIS přináší bezprecedentní souhru institucí

| Komunalniekologie.cz |

Svaz měst a obcí ČR se zapojí do přípravy platformy, která napomůže zavádění inovací do území a stane se hlavním středoevropským hubem pro propojování aktérů, know-how a aktivit na poli Smart Cities. Spolupráci stvrdilo společné memorandum s MPO, MMR, MŽP, MD městem Brnem a Jihomoravským krajem.



Poloviční úrok a nízké splátky: výhodný úvěr k programu Oprav dům po babičce je na dosah

| Komunalniekologie.cz |

Lidem, kteří nemají naspořeno na renovace bydlení, se otevírá unikátní možnost zvýhodněného úvěru k investičnímu programu Oprav dům po babičce. Vyhlášením výzvy z Modernizačního fondu a podpisem rámcových dohod mezi Státním fondem životního prostředí ČR a bankovními institucemi s licencí ČNB mohou domácnosti snadno dosáhnout na financování energeticky efektivních renovací rodinných domů. Již v březnu letošního roku budou moci příjemci získat zvýhodněný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností.



Co znamená, když se řekne „uhlíkově neutrální“, „climate friendly“ nebo „bio“? A víte, co je greenwashing?

| Ekolist.cz |

„Uhlíkově neutrální“, „climate friendly“ nebo „bio“ jsou jen některé z takzvaných zelených tvrzení, s nimiž se spotřebitelé stále častěji setkávají. Z dotazníkového průzkumů, který zpracoval dTest ve spolupráci se zahraničními kolegy vyplynulo, že skutečný obsah těchto pojmů řadě spotřebitelů uniká anebo v nich vyvolává mylnou představu o zakoupeném zboží. Proti lakování na zeleno – greenwashingu – by mohla pomoci i nová evropská směrnice.

