Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 10. 2025

MONITORING 18. - 20. 10. 2025
Legislativa:
Biometan jako nová příležitost: legislativní změny dávají zelené energii šanci růst
| Prumyslovaekologie.cz |
Léto přineslo do české energetiky hned několik zásadních legislativních posunů, které vytvářejí příznivější prostředí pro rozvoj biometanu i stabilnější podmínky na trhu se službami výkonové rovnováhy.
Svaz průmyslu prosadil klíčové výjimky v nových vyhláškách o kyberbezpečnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
Svaz průmyslu a dopravy ČR prosadil do nově vydaných vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti klíčové výjimky, které reflektují specifika podnikatelského prostředí a přinášejí firmám výraznou administrativní úlevu.
Poslanci EP podpořili zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EU od roku 2026
| Prumyslovaekologie.cz |
Výbory Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energii a pro mezinárodní obchod schválily návrh zákona, který postupně zakáže dovoz ruského zemního plynu – jak potrubního, tak zkapalněného – od 1. ledna 2026.
Vláda schválila doporučené minimální standardy odpovědného veřejného zadávání
| Prumyslovaekologie.cz |
Vláda schválila doporučení pro minimální standardy odpovědného veřejného zadávání. Podporují odpovědné zadávání a inovace se zaměřením na kvalitu za peníze.
Odpady:
Do konce roku bude v Hradci Králové více než 600 kusů nádob na kuchyňský bioodpad
| Komunalniekologie.cz |
Ve městě Hradec Králové rozmístí v průběhu října 200 nových nádob na kuchyňský bioodpad a dalších 200 pak v průběhu listopadu. Celkem bude po Hradci do konce roku více než 600 kusů těchto nádob.
Odpad z dávné těžby uhlí na Trutnovsku stéká na soukromé parcely
| CT24.cz |
Majitel rybníka v Radvanicích na Trutnovsku se domáhá toho, aby Lesy ČR uklidily odpad po těžbě černého uhlí, která skončila před třiceti lety. Ten totiž stéká z porostů na soukromé parcely.
V České Lípě přetékají popelnice. Město se snaží problém řešit podporováním třídění odpadu
| iROZHLAS.cz |
Radnice v České Lípě zaznamenala desítky míst, kde je problém se svozem odpadu. V lokalitách s rodinnými domy nově firma komunální odpad sváží jen jednou za dva týdny. Dřív to bylo každý týden. Kontejnery proto přetékají.
Většina odpadu odvezeného z Jiříkova skončí v Německu ve spalovně
| Ekolist.cz |
Většina odpadu odvezeného z nelegální skládky v Jiříkově na Bruntálsku zpět do Německa skončí ve spalovně. Informovalo o tom vedení regionu Horní Falc.
Ovzduší:
Nové povolenky ETS2 zatíží domácnosti maximálně o stokoruny měsíčně
| Prumyslovaekologie.cz |
Negativní dopady připravovaných emisních povolenek EU ETS2 lze snížit efektivním zastropováním ceny povolenky, v takovém případě zatíží měsíčně domácnosti v průměru částkou ve výši 200 až 400 korun.
Klimatický obrat. Co znamená slib, jaký svět od Číny ještě neslyšel?
| SeznamZpravy.cz |
Peking se zavázal k něčemu, co nikdy předtím neudělal – k absolutnímu snížení všech svých emisí skleníkových plynů. Jde o ambiciózní průlom, nebo chytrý krok, o kterém čínská vláda ví, že ho snadno splní?
Evropská unie jedná o dosažení klimatických cílů. ‚Měly by být realističtější,‘ míní šéf resortu Hladík
| iROZHLAS.cz |
Lídři států EU budou příští týden jednat mimo jiné o dosažení klimatických cílů. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který se snaží sestavit novou vládu, vyzval v pátek premiéra Petra Fialu z ODS, aby na summitu klimatické cíle do roku 2040 odmítl.
Energie:
Transformace polského teplárenství nabízí obchodní příležitosti českým firmám
| Prumyslovaekologie.cz |
Dálkové vytápění v Polsku dosahuje do více než poloviny domácností. Zároveň ho využívá více než 70 % obyvatel měst. To ukazuje význam tohoto odvětví pro ekonomiku a zemi a důležitost sektoru v kontextu energetické transformace.
Vláda projednala plán kroků, které řeší dopady dostavby Dukovan
| Prumyslovaekologie.cz |
Zhruba dvanáct miliard korun chce stát vynaložit v následujících letech na řešení dopadů, které s sebou přináší projekt dostavby dvou jaderných bloků v Dukovanech. Akční plán s 35 konkrétními opatřeními schválila vláda.
Úložiště energie jsou podle EK klíčové pro energetickou bezpečnost a cenovou stabilitu
| oEnergetice.cz |
Úložiště energie jsou základním stavebním kamenem pro energetickou odolnost a bezpečnost EU, stejně jako pro stabilitu cen energií. Uvedl to komisař pro energetiku Dan Jørgensen.
Vyrobí kupu „čisté“ energie, ale proud jim vypadává. Nizozemsko čekají investice do sítí
| Novinky.cz |
Nizozemsko patří k evropské „ekoelitě“, k těm nejaktivnějším v oblasti obnovitelných zdrojů. V počtu solárních panelů na osobu je na špičce a do pěti let země plánuje, že nejvíce energie získá z větrných elektráren. Problém je ale v rozvodech.
Vznikající koalice chce zlevnit energie. Lidé budou platit stejně, varuje ekonom
| TN.cz |
Budoucí koaliční strany chtějí od příštího roku zlevnit energie pro domácnosti o zhruba 15 procent. Snížila by se prý regulovaná složka ceny. Jenže to by znamenalo, že se bude muset najít minimálně 20 miliard korun ve státním rozpočtu.
Voda:
Středočeský kraj rozšířil seznam investic, které řeší negativní dopady sucha a nedostatek vody
| Komunalniekologie.cz |
Středočeský kraj zařazuje na seznam prioritních opatření dva projekty, které přispějí ke stabilním dodávkám pitné vody pro obyvatele a řešení negativních dopadů klimatických změn.
AVTS podala žalobu na nečinnost MÚ Sušice
| Nase-voda.cz |
Pod jezem v Dlouhé Vsi, který na vzdálenost 1,5 km odvede téměř 5 m3/s z řeky, zůstává zůstatkový průtok na úrovni 300 l/s. Zmíněný zůstatkový průtok je tak malý, že způsobuje naprostou devastaci na dlouhou vzdálenost, kde nemůže přežít nic živého, protože na široké řece se spádem přes 5 promile jen vyvstávají říční valouny.
Singapur na suchu dbá o každou kapku. Vodu dováží, odsoluje a ve velkém recykluje
| iDNES.cz |
Tropický Singapur se vypracoval na světové finanční, obchodní a dopravní centrum. Ačkoli je omýván vodami Jihočínského moře, nemá dostatek vlastních přírodních zdrojů vody. Ostrovní stát řeší tuto problematiku inovativně.
Plzeň začala s opravou vodní nádrže v Červeném Hrádku
| Nase-voda.cz |
Město Plzeň zahájilo opravu víceúčelové vodní nádrže u Hrádeckého parku v centru Červeného Hrádku. Rekonstrukcí projde nejen betonová vana s přívodním potrubím pod hřištěm, ale i výpusť včetně odtokové šachty.
Napříč:
ČIŽP v praxi: Kontroly a moderní nástroje dohledu – závěrečný panel prvního dne konference PPE 2025
| Prumyslovaekologie.cz |
Třetí, závěrečný panel prvního dne konference Povinnosti v podnikové ekologii 2025 nese název ČIŽP v praxi: Kontroly a moderní nástroje dohledu a zaměří se na to, jak moderní technologie i důsledná prevence pomáhají firmám předcházet problémům při kontrolách a zefektivňují inspekční činnost.
Životní prostředí a ekologie:
Odvaha ve vzdělávání? 8. Národní konference EVVO ukázala, jak ji učit i žít
| Prumyslovaekologie.cz |
Více než 200 účastníků se věnovalo hledání odpovědí na otázku, jak vychovávat odvážné jedince, kteří se nebojí ptát, zpochybňovat, hledat nové cesty a aktivně se zapojovat do řešení nejen environmentálních výzev dnešní doby.
V Českých Budějovicích v parku Na Sadech ozdravují stromy
| Komunalniekologie.cz |
V pondělí 13. října začaly v parku Na Sadech u kašny, které místní neřeknou jinak než "ukradené volavky", odborné práce kolem vybraných stromů.
Ke stovkám ošetřených stromů přibydou v Ostravě další
| Komunalniekologie.cz |
Již od roku 2022 jsou v Ostravě zajišťovány práce k likvidaci jmelí bílého, rychle se regionem šířícího stromového parazita, poškozujícího městskou zeleň. Díky třem etapám projektu „omezení nadměrného šíření jmelí bílého“ bylo ve městě odborně ošetřeno víc jak tisíc stromů.
Babiš ekology docela zpražil: Vysvětlil jsem jim, že tam budou Motoristé
| Novinky.cz |
Andrej Babiš jednal v pátek se zástupci neziskových organizací, které se věnují životnímu prostředí. Organizace požádaly předsedu hnutí ANO o nejmenování Motoristů do čela ministerstva životního prostředí. Z jednání odcházeli ekologové poněkud zklamaní.
Průmysl:
Míří tradiční průmysl na smetiště? Klíčem k prosperitě je vysoká přidaná hodnota
| E15.cz |
Není toho moc, na co může být Česko tak pyšné jako na historii svého průmyslu. V posledních letech ale jako kdyby se ocitl na černé listině. Zvlášť poté, co vystřelily ceny energií, mnozí žehrali, že jsme příliš průmyslovou zemí a dopady budou proto v Česku větší než jinde.
Automobilový průmysl se obává výpadků ve výrobě kvůli sporu kolem firmy Nexperia
| Echo24.cz |
Automobilový průmysl v Evropě i ve Spojených státech se obává výpadků ve výrobě kvůli sporu mezi čínskou a nizozemskou vládou ohledně výrobce čipů Nexperia.
Těžký průmysl v brněnské Líšni končí. Páchnoucí slévárnu nahradí tři nové haly
| iDNES.cz |
Výroba ve slévárně Heunisch v brněnské Líšni ještě neskončila, její budovy a další pozemky už však mají nového majitele. Od německé slévárenské rodiny Heunischů je koupila developerská firma CTP za nižší stovky milionů korun.
MONITORING 21. 10. 2025
