Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 3. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 15. - 17. 3. 2025



Legislativa:



EU: Přeprava odpadů

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení týkající se přepravy odpadů – interoperabilita systémů pro elektronické předkládání a výměnu informací a dokumentů.



Připomínky: Novela vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad zveřejnil k připomínkování návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.



Odpady:



Ekologické cíle do roku 2030: Přechod od fosilního plynu k zelenému bioplynu v jeho pokročilé formě, tedy ze 100% vyrobeného z odpadů

| Komunalniekologie.cz |

Přechod od fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie se stává klíčovým bodem agendy v rámci boje proti klimatickým změnám a plnění ekologických závazků Evropské unie do roku 2030. Jednou z cest k udržitelnější budoucnosti je nahrazení fosilního plynu zeleným pokročilým bioplynem.



Dovoz německého odpadu zpětinásobil. Snadno u vás mizí, říká německý novinář

| SeznamZprávy.cz |

„Za posledních dvacet let se vývoz odpadu z Německa do Česka zpětinásobil. Vaši celníci se soustředí na drogy, alkohol, hazard, ale odpad nikdo nekontroluje,“ říká německý novinář Michael Billig mapující ilegální byznys.



Co je to digitální odpad. A proč nezapomínat na jeho úklid

| Ekolist.cz |

Každý den produkujeme digitální odpad - staré e-maily, nepotřebné soubory, zapomenuté aplikace a zbytečné duplikáty fotografií a videí. Možná si to neuvědomujeme, ale i tento digitální nepořádek spotřebovává energii a přispívá k emisím CO2.



Moravská Třebová se snaží zvýšit třídění odpadu a příjmy z poplatků

| Svitavskýdeník.cz |

Moravská Třebová na Svitavsku se snaží zvýšit třídění odpadu a příjmy z poplatků za popelnice. Ty už třetím rokem zůstávají na 936 korunách za osobu, i když náklady výrazně rostou. Jednou z cest k vyššímu výběru poplatků je identifikace "černých pasažérů".



Ovzduší:



Třetina F-plynů se dováží nelegálně. Novela zpřísňuje sankce a rozšiřuje působnost

| Prumyslovaekologie.cz |

V loňském roce vstoupila v platnost novela nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, která přináší celou řadu změn a nových povinností. Některé z nich jsou povinné od letošního roku.



Zachytávání oxidu uhličitého pomůže snížit emise a průmyslově využívat uhlík. Vládou prošel Akční plán pro rozvoj nových technologií

| Prumyslovaekologie.cz |

Moderní technologie umožňují zachytit oxid uhličitý z průmyslových provozů a následně ho buď využít jako surovinu například v chemickém průmyslu nebo bezpečně a dlouhodobě uložit do geologických struktur. Pro budoucí využití této technologie Ministerstvo životního prostředí připravilo Akční plán.



Web Klimatická změna poskytuje informace o faktech, dopadech a řešeních

| Komunalniekologie.cz |

Jaké jsou poznatky o klimatické změně, jaké jsou její dopady a jaké se nabízejí možnosti jejich řešení, ukazuje přehledně inovovaný web Klimatická změna.



ČHMÚ v Hustopečích umístil měřicí vůz kvality ovzduší. Údaje jsou k dispozici on-line

| Ekolist.cz |

Český hydrometeorologický ústav umístil v souvislosti s havárií cisteren s toxickým benzenem do centra Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku svůj měřicí vůz, který monitoruje znečištění ovzduší. Automatické měření škodlivin, jež se především zaměřuje na benzen, funguje jako informativní opatření.



Energie:



Snazší a rychlejší výstavba solárních a větrných elektráren. Pomohou akcelerační zóny

| Prumyslovaekologie.cz |

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj schválila vláda zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie.



Chcete sdílet přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny? Využijte novinky v komunitní energetice

| Komunalniekologie.cz |

Novela energetického zákona obecně známá jako LEX OZE II umožnila rozšíření možností sdílení elektřiny z vlastní fotovoltaické elektrárny napříč distribuční soustavou. Nově ji mohou vedle bytových domů sdílet také domácnosti, firmy nebo celé energetické komunity.



Vláda pod napětím. Jak zlevnit Čechům energie a zbavit se závislosti na uhlí

| ReportérMagazín.cz |

Energetická krize, kterou řešil kabinet Petra Fialy, je za námi. Ta největší výzva ale zůstává stejná i pro vládu, jež vzejde z podzimních voleb. Zní: jak dekarbonizovat energetiku tak, aby to unesly domácnosti i průmysl v situaci, kdy nemáme levný plyn? Žádná snadná řešení neexistují.



Boj o baterie: Evropa se snaží dohnat Asii

| oEnergetice.cz |

Mnoho evropských výrobců baterií odkládá nebo ruší plány na rozšíření výroby kvůli nejistotě ohledně budoucí ziskovosti. Výrobní náklady na baterie v Evropě jsou přitom zhruba o 50 % vyšší než v Číně, která aktuálně vyrábí zhruba 75 % globálně prodávaných baterií.



Voda:



Čištění městských odpadních vod musí být postaveno na principu spravedlnosti

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací oznámila, že podává žalobu k Tribunálu Evropské unie. Obrací se na něj s žádostí o přezkum Směrnice o čištění městských odpadních vod, která přenáší odpovědnost za odstranění mikropolutantů výhradně na farmaceutický a kosmetický průmysl.



Podpora vodohospodářské infrastruktury patří mezi dlouhodobé priority Kraje Vysočina

| Komunalniekologie.cz |

Radní Kraje Vysočina Pavel Řehoř se v rámci své agendy seznámil s podstatnou částí vodohospodářské infrastruktury pro veřejnou potřebu na Žďársku. Klíčovou čistírnou odpadních vod v tomto okrese je ČOV pro město Žďár nad Sázavou, na které proběhla v posledních letech její intenzifikace a rozšíření.



Chrast má připravený projekt na odkanalizování Chacholic

| Komunalniekologie.cz |

Město Chrast má připravený projekt odkanalizování místní části Chacholice. S plánem realizace i časovým rozložením prací seznámil radního Pardubického kraje pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslava Krčila při jeho návštěvě Chrasti starosta Vojtěch Krňanský.



Odborníci v Hustopečích čerpají kontaminovanou vodu z hlubinných sond

| Naševoda.cz |

Odborníci v sobotu v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku v okolí místa požáru železničních cisteren s toxickým benzenem pokračovali v čerpání kontaminované vody z hlubinných sond. Hasiči zároveň prováděli preventivní opatření, která mají zabránit průniku benzenu do nedalekého jezera.



Dotace:



Středočeský kraj plánuje podpořit oběhové hospodářství, úspory energií i ochranu přírody za více než 6 milionů korun

| Komunalniekologie.cz |

Rada Středočeského kraje doporučila ke schválení návrh Programu 2025 pro poskytování dotací v rámci Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“.



Zcela nové podpory dostanou zemědělci při zakládání tůní, remízků a mokřadů i na pásové střídání plodin. Přispěje to k lepší péči o krajinu

| Komunalniekologie.cz |

Ministerstvo zemědělství zavádí nové dotace pro zemědělce, které je mají motivovat k zakládání krajinných prvků, střídání plodin a zachování trvalých travních porostů na některých polích. Novinky obsahuje nařízení k přímým platbám a nařízení k podmíněnosti.



Životní prostředí:



Komentář: „Pátek pro planetu“ ve školních jídelnách Zemi nepomůže a dětem uškodí

| SeznamZprávy.cz |

Propagace vegetariánské a veganské stravy ve školních jídelnách není dostatečně vědecky vyvážená. Vliv spotřeby masa u dětí na životní prostředí je navíc sporný, píšou výzkumníci Univerzity Karlovy Zuzana a Tomáš Havránkovi.



Brazílie vykácela pás v Amazonii kvůli cestě pro klimatickou konferenci

| Českénoviny.cz |

Brazilské úřady vykácely 13kilometrový pás v Amazonském pralese, na kterém vznikne čtyřproudová dálnice. Po ní se mají lidé dostat do města Belém, kde se v listopadu koná klimatická konference COP30.



V lese leží písek za dvě miliardy, vesnice na Pardubicku jsou proti těžbě

| Novinky.cz |

Společnost České štěrkopísky chce těžit písek v lesích poblíž osady Lohenice u Přelouče. Prolomit těžbu zkouší podruhé během sedmi let.



Průmysl:



Evropská komise zahájila konzultaci k návrhu rámce státní podpory pro čistý průmyslový plán

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zahájila konzultaci, která zve všechny zainteresované strany k vyjádření svých připomínek k návrhu rámce státní podpory souvisejícího s čistou průmyslovou dohodou.



Tohle Rusové od Trumpa nečekali: dosud nejtvrdší sankce zasáhly jejich ropný průmysl

| Aktuálně.cz |

Na jedné straně lichotky směrem k Putinovi, na druhou stranu drtivé sankce. Donald Trump uvalil další sankce na ropný, plynárenský a bankovní sektor Ruské federace. Dopady budou tvrdé nejen pro Rusko, ale i pro Evropu.

MONITORING 18. 3. 2025