Monitoring průmyslové ekologie | 13. - 19. 4. 2024

MONITORING 12. - 15. 4. 2024



Voda:



SPVEZ: Ministerstvo se mýlí. K rozvoji malé vodní energetiky není nutné stavět nové jezy

| Prumyslovaekologie.cz |

Nedávno jsme informovali, že se MŽP prostřednictvím skupiny poslanců, snaží využít novely vodního zákona a přílepkem chce vpravit do návrhu uzákonění převažujícího veřejného zájmu na plánování, výstavbě a provozu výroben z OZE, ale vylučuje z něj využívání vodní energie. Především malých vodních elektráren (MVE).



Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023

| Nase-voda.cz |

Na závěr setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023. Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.



Nové Strašecí dostaví vodovod a kanalizaci v Tovární a Statkové ulici

| Nase-voda.cz |

Nové Strašecí letos dostaví vodovod a kanalizaci v Tovární a Statkové ulici, tedy na východním kraji města. Práce by měly začít v červnu a vyjít zhruba na osm milionů korun, sdělila ČTK Eva Videmannová z novostrašecké radnice.



Startup Lokni se otevírá koncovým zákazníkům

| Nase-voda.cz |

Český startup Lokni, který provozuje vlastní síť filtračních stanic na vysokých školách a českých nádražích, představuje svůj první produkt pro domácnosti Lokni HOME. Startup se zaměřuje na doúpravu kohoutkové vody filtrací na co nejvyšší kvalitu a bojuje proti produkci zbytečných plastů a konzumaci balené vody.



Potrubní systémy velkých průměrů zažívají rozmach

| Nase-voda.cz |

v České republice. Potrubí typu PP-RCT o průměru od 110 až do 250 mm dnes nachází široké uplatnění, a to i mimo klasické rozvody vody.



Energetika:



CATRIN se účastní evropského projektu na vývoj baterií nové generace

| Prumyslovaekologie.cz |

První společné online setkání mají za sebou zástupci řešitelských týmů mezinárodního projektu LESIA: Laser Engineered Surfaces/Interfaces for Advanced Batteries. Čtyřletý projekt z programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) začal oficiálně 1. března a pod vedením Aarhus University se do něj zapojí evropští partneři z Dánska, Německa, Španělska, Itálie či Velké Británie, ale v roli přidružených partnerů také kolegové z Hongkongu nebo Číny. Řešitelem za Univerzitu Palackého je Radek Zbořil z CATRIN.



ČEZ uzavřel již třetí úvěr vázaný na ekologické ESG parametry

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnost ČEZ uzavřela další, v pořadí již třetí, úvěr navázaný na rating ESG. Objem úvěrové linky poskytnuté pobočkou CaixaBank působící na polském trhu činí 2,5 miliardy korun. Stejně jako u předchozích dvou úvěrových smluv platí, že pokud ČEZ v příštích letech splní své dekarbonizační závazky, získá při čerpání výhodnější úrokovou sazbu, zatímco v případě zhoršení ESG parametrů mu naopak úroky poskočí nahoru. Celkem má ČEZ v rámci všech tří úvěrů vázaných na ESG možnost čerpat až 13,5 miliardy korun. V současnosti patří z pohledu udržitelnosti mezi top 13 % nejlépe hodnocených veřejně obchodovaných společností světa.



ČEZ letos do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně investuje přes 400 mil. Kč

| Oenergetice.cz |

Energetická skupina ČEZ letos investuje do oprav a modernizace přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně na Šumpersku více než 400 milionů korun, téměř čtyřikrát více než loni. Ještě o něco vyšší investice ČEZ plánuje v Dlouhých stráních příští rok. Souvisí to s postupnou obnovou důležitých částí turbosoustrojí, které po téměř 30 letech provozu této elektrárny pomalu dosluhují. Novinářům to dnes řekl ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.



Zimní spotřeba elektromobilu ve srovnání s dieslem

| Oenergetice.cz |

V minulých dvou článcích jsem popsal vlastní zkušenosti s elektromobilitou. Zejména v zimních měsících bylo velice diskutovaným tématem dojezd a spotřeba elektromobilu při nižších teplotách. Na tento popud jsem se rozhodl zimní spotřebu zdokumentovat a srovnat data také se spalovacím pohonem. Je nutné dodat, že se nejedná o přesné laboratorní měření ve všech režimech a teplotách, ale o hrubé porovnání obou typů pohonu při reálných cestách. K dispozici jsem měl během zimy dvě vozidla. BEV Hyundai Kona s 40kWh baterií a tepelným čerpadlem. Spalovací auto Škoda Octavia II 2.0 TDI. Obě auta jsou podobné třídy s výkonem okolo 100kW.



Ceny obnovitelných zdrojů klesají, náklady na výrobu elektřiny ale nadále porostou

| Oenergetice.cz |

Ceny elektřiny v Německu v budoucnosti pravděpodobně neklesnou, a to navzdory opakovaným tvrzením, že úplný přechod na obnovitelné zdroje elektřinu zlevní. Ve své studii to uvádí poradní výbor německé vlády a odkazuje na nutnost zohlednění dodatečných nákladů na pokrytí spotřeby elektřiny v době, kdy nesvítí Slunce nebo nefouká vítr. Celkové náklady na výrobu elektřiny tak naopak nejspíše porostou.



Německo je již rok bez jaderných elektráren

| Oenergetice.cz |

Před rokem, 15. dubna 2023, skončil v Německu provoz tří posledních jaderných reaktorů. V jaderných elektrárnách Německo v té době vyrábělo již jen zhruba pět procent elektřiny. Odstaveny byly reaktory v elektrárnách Emsland v Dolním Sasku, Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku. Původně se počítalo s jejich odstavením ke konci roku 2022, kvůli energetické krizi ale poslanci na návrh vlády jejich chod prodloužili.



Příroda a ekologie:



Středočeský kraj se v rámci policejního šetření ekologické havárie v Milovicích přihlásí jako poškozený, rozhodla krajská rada

| Komunalniekologie.cz |

Rada Středočeského kraje jednomyslně odhlasovala připojení se k trestnímu řízení ve věci ekologické havárie v bývalém vojenském prostoru v Milovicích v roli poškozeného. Tento formální krok je nutný k tomu, aby Středočeský kraj mohl nárokovat škodu, která znečištěním území vznikla, zejména následné náklady na sanaci území. Konkrétní výši škody v současnosti vzhledem k tomu, že nebyl stanoven způsob likvidace s ohledem na přesný rozsah území, není možné odhadnout. Bližší představu by tak kraj měl získat na základě jednání s odborníky a zpracovateli posudků.



Soutok: Jedna příroda, jedna CHKO, dvě petice

| Enviweb.cz |

V souvislosti s plánovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Soutok se ve veřejném prostoru objevily hned dvě petice. Je patrné, že všem bezmála dvaceti tisícům jejich signatářů na uchování přírody a krajiny v tomto území záleží.



Odpady a recyklace:



Den Země: Planeta trpí přívalem elektroodpadu, výzvou je sběr a recyklace i menší elektroniky

| Komunalniekologie.cz |

Dvaadvacátý duben patří tradičně oslavám Dne Země a připomínce, jak důležité je o planetu pečovat.



V ČR začal fungovat projekt na recyklaci plastových květináčů

| Tretiruka.cz |

V České republice začal fungovat projekt na recyklaci plastových květináčů. Nemusí tak končit ve žlutém kontejneru na plasty, ale mohou posloužit dál, informovala Denisa Ranochová z firmy Plastia, která za systémem s názvem Otoč květináč stojí. Do pilotního projektu se zapojilo 11 prodejen ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Další sběrná místa mají brzy přibýt.



Životní prostředí:



Opava: Den Země nabídne hmyzí hotel i recy věci

| Komunalniekologie.cz |

Svátek Země si město Opava připomeneme na několika akcích věnovaných životnímu prostředí.



Brownfieldy se představí na putovní výstavě

| Komunalniekologie.cz |

Putovní výstavu s názvem Revitalizované brownfieldy Libereckého kraje budou hostit prostory v jabloneckém obchodním domě CENTRAL. Expozici pořádá Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Přístupná bude zdarma od 15. do 30. dubna 2024.



V Lužicích vrcholí obnova tornádem poničené lokality Ploštiny. Vznikla tu vodní plocha, tůňky a mokřad

| Ekolist.cz |

Obnova tornádem poničené lokality Ploštiny v Lužicích na Hodonínsku vrcholí. Práce za 30 milionů korun začaly před rokem a v těchto dnech dělníci například montují lavičky či stojany na kola. Slavnostní otevření je v plánu na červen, řekl ČTK místostarosta Jakub Buchta. Obec, kde žije kolem 2900 obyvatel, postihlo tornádo před třemi lety.



Ovzduší a klima:



Jak určit znečištění ovzduší pouhým okem kamery řeší odborníci z VUT

| Vedavyzkum.cz |

Z videozáznamů umí analyzovat dopravní data v reálném čase, stačí k tomu záběry z dronu či bezpečnostní nebo jiné kamery. Brněnská firma RCE systems prorazila se svou technologií DataFromSky po celém světě. Nyní ji chce rozšířit o funkci pro monitorování emisí z dopravy. K vývoji proto přizvala odborníky z Vysokého učení technického v Brně.



Věda výzkum:



Měsíc má zvláštní vliv na zvuky, které vyluzují korálové útesy

| Enviweb.cz |

Měsíc ovlivňuje život na Zemi více, než si možná uvědomujeme - včetně změny zvuků, které vycházejí z korálových útesů a naznačují měnící se aktivitu ekosystému. Vyplývá to z nové studie, kterou zveřejnil zpravodajský server Science Alert.



Podpora výzkumu, vývoje a inovací. Ve třech výzvách MPO je pro podnikatele připravena jedna miliarda korun

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podniky a start-upy prostřednictvím třech nových výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké organizace, pomohou podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit a podpoří rozvoj nových technologií. Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je na tyto výzvy celkově připravena jedna miliarda korun. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím portálu ISKP2021+.



Zrak má z pohledu evoluce výborný poměr cena–výkon

| Vedavyzkum.cz |

Přes 80 procent všech informací z okolí získáváme očima. Proč právě zrak převálcoval ostatní smysly? Jak to, že se z přívalu vizuálních vjemů nezblázníme? A co nám z nich utkví v paměti? Odpovědi zná Filip Děchtěrenko z Psychologického ústavu AV ČR, který zkoumá zrakové vnímání, pozornost a paměť.



Startupoví investoři jsou optimističtější. Obávají se však nedostatku kvalitních projektů

| Vedavyzkum.cz |

Česká startupová scéna má letos velkou šanci posílit, investice do technologických firem patrně po hubenějším loňsku významně stoupnou. Při chuti jsou hlavně generální partneři fondů, třetina z nich hodlá investovat výrazně více. Mají však obavy, zda se jim podaří získat dostatek kapitálu od soukromých investorů.



10 let inovací v síťových technologiích a multimédiích v SAGElab na FIT ČVUT

| Vedavyzkum.cz |

Deset let od svého otevření oslavila Síťová multimediální laboratoř (SAGElab) na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). Cílem laboratoře je podpora výuky a výchova odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality. Laboratoř navíc vytváří i prostor pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací. SAGElab je společným pracovištěm FIT ČVUT a sdružení CESNET.



Lesnictví a zemědělství:



Ocenění na veletrhu Techagro sbírali zemědělští roboti nahrazující lidskou práci

| Ekolist.cz |

Intenzivní prosazování moderních technologií, robotizace a automatizace v zemědělství se projevilo i při udělování ocenění Grand Prix nejlepším exponátům na brněnských veletrzích Techagro, SilvaRegina a Biomasa. Řada z oceněných exponátů využívá technologie k tomu, aby nahradily lidskou práci, uvedl vedoucí hodnotitelské komise Jiří Mašek z České zemědělské univerzity.



Lesy ČR obnovily na Plzeňsku dvě historické nádrže a tůň s vodou ze zámku Kozel

| Ekolist.cz |

Lesy ČR obnovily za devět milionů korun dvě zaniklé historické nádrže a tůň s vodou ze zámecké studánky. Výletní místo poblíž státního zámku Kozel na Plzeňsku má přilákat turisty a návštěvníky zámeckého parku. Vede tam naučná stezka z nedaleké zříceniny hradu Lopata i vyhlídky Mariina skála. Obě nádrže Kamýky a U Kostelíka byly dlouhodobě takřka bez vody a bezpečnostního přelivu, řekla ČTK mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.



ČR má nově příznivý nákazový status významný pro chovatele ovcí a koz

| Enviweb.cz |

Česká republika získává od dnešního dne oficiálně mezinárodní status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce (TSE). Stane se tak čtvrtým členským státem EU, jemuž byl tento status přiznán. Tuzemským chovatelům ovcí a koz příznivý nákazový status usnadní obchodování s plemennými zvířaty. Státní veterinární správa (SVS) spolu s chovateli usilovala o získání statusu po dobu osmi let.



Buky se klimatu přizpůsobí lépe než smrky, ale ohrožují lesní biodiverzitu

| Enviweb.cz |

Po kůrovcové kalamitě se mnohdy místo smrků vysázely buky, které jsou více odolné a do české přírody přirozeně patří. Zároveň se umí lépe přizpůsobit klimatické změně než právě smrky, jelikož umí dobře nakládat s vodou v létě. Odborníci, které oslovila ČTK, se nicméně shodují v tom, že to může mít vliv na přírodní rozmanitost lesů a smrky mohou být brzy ohroženou dřevinou.



Napříč:



Kompletní program Sustainability Summitu 2024 odhalen: Den plný inspirace, diskuze a best practices

| Prumyslovaekologie.cz |

Organizátoři druhého ročníku Czech & Slovak Sustainability Summitu, který se bude konat 25. dubna 2024 v Cubex Centru Praha, zveřejnili kompletní konferenční program. Více než 50 řečníků, panelistů a moderátorů vystoupí na pódiu s cílem inspirovat další odborníky na udržitelnost, sdílet osvědčené postupy v oblasti udržitelnosti nebo podporovat diskuzi. Cíl všech zúčastněných je stejný – podpořit zavedení udržitelných principů na českém a slovenském trhu.



Dubnová Priorita je o zelené modernizaci a úspěšných projektech

| Komunalniekologie.cz |

Zelená modernizace je a bude tématem naší společnosti. V Prioritě si můžete přehledně přečíst, jak se bude financovat a co nás čeká..

