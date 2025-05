Konference Solární energie a akumulace otevře klíčová témata energetiky

Ve dnech 28.–29. května 2025 se ve Foru Karlín v Praze probíhá již devátý ročník klíčové konference zaměřené na obnovitelné zdroje a moderní energetiku.Akce se soustředí na roli solární energie v kombinaci s akumulací a agregací flexibility.

„Začnu otázkou cílů, které bychom si měli stanovit a to je kam má směrovat česká energetika v následujících dekádách. Pokud hovoříme o solární energii, možnosti ČR jsou omezené. Musíme tedy masivně investovat do technologické vyspělosti, abychom potenciál dokázali využít." otevírá konferenci ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a ministr životního prostředí Hladík dodává: „Náš výhled v solární energetice je považován za racionální a podložený daty a s možností naplnění plánů. Co se týče akumulace – máme otevřenou první výzvu a budeme pokračovat v další výzvě, abychom podpořili další instalace."

Diskutovat se bude nejen o legislativních překážkách, ekonomice projektů v době záporných cen, ale i výzvách při připojování fotovoltaických elektráren. Program nabídne také aktuální technologické trendy, otázky bezpečnosti a sdílení elektřiny a konkrétní příklady z praxe. Nechybí ani témata recyklace solárních panelů a baterií, která nabývají na významu s rostoucím podílem OZE v české energetice.