Češi si mohou v šesti prodejnách řetězců Kaufland a Lidl vyzkoušet zpětný odběr PET lahví a plechovek

Zatímco v již 13 státech Evropy je zálohování PET lahví a plechovek běžnou součástí každodenního života, Česko na svůj další krok směrem k cirkulární ekonomice stále čeká. Zákazníci vybraných prodejen řetězců Kaufland a Lidl si přesto mohou už nyní vyzkoušet, jak jednoduché je v obchodě vracet kromě skleněných lahví i další nápojové obaly a podpořit tak principy udržitelnosti. Pilotní projekt vychází z mezinárodní strategie REset Plastic obchodní skupiny Schwarz, jíž jsou Kaufland i Lidl součástí. Oba řetězce dlouhodobě usilují o snížení množství plastu ve všech svých divizích a o opětovnou využitelnost obalových materiálů.

Ve třech prodejnách Kaufland a stejném počtu obchodů Lidl napříč Českou republikou si zákazníci mohou ode dneška vyzkoušet systém zpětného odběru PET lahví a plechovek v praxi. Za vrácené obaly obdrží slevové kupony na různé sortimentní skupiny, jež budou moci následně uplatnit při svém nákupu. Oba maloobchodní lídři chtějí pomocí unikátního pilotního projektu podpořit myšlenku zavedení zálohového systému v České republice a zvýšit povědomí o možnostech udržitelného přístupu k životnímu prostředí.

„Jak ukazuje praxe ze zahraničí, dobře nastavený systém zálohování chrání nejen životní prostředí před odpadky, ale efektivně zpracovává odpadovou surovinu k dalšímu užití. Tento společný projekt má za cíl dát zákazníkům možnost si systém zpětného odběru PET lahví a plechovek vyzkoušet před jeho samotným spuštěním v budoucnu v České republice,“ uvádí tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl. Jednorázové PET nebo hliníkové obaly dnes začaly přijímat výkupní automaty v prodejnách Kaufland v Praze – Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně. Lidl zapojil své provozovny ve Lhotecké ulici v Praze, ve Folmavské ulici v Plzni a v Trnkově ulici v Brně.

„Spuštěním pilotního projektu jsme vyslyšeli poptávku ze strany našich zákazníků a české společnosti, která už roky volá po zavedení zálohového systému na jednorázové nápojové obaly. Dle našich předpokladů společně dokážeme nashromáždit tisíce nápojových obalů měsíčně na jednu prodejnu,“ vysvětluje tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek bude v prvních šesti prodejnách v provozu na neomezenou dobu. Kaufland i Lidl zároveň do budoucna počítají s postupným rozšiřováním testování i do ostatních měst. Testovací projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek vychází z principů udržitelnosti, které Kaufland i Lidl uplatňují dlouhodobě. Například v rámci mezinárodní strategie REset Plastic obchodní skupiny Schwarz, jíž jsou oba řetězce součástí, se jen za poslední čtyři roky podařilo snížit množství plastů téměř o 6 000 tun. Skupina Schwarz se zároveň zavázala, že do roku 2025 sníží množství plastového odpadu nejméně o 20 % a všechny produkty vlastních značek bude nabízet výhradně v obalech z recyklovatelných materiálů.

Funkčním zálohovým systémem na PET lahve a plechovky v současnosti disponuje již celkem třináct evropských zemí včetně Slovenska. V České republice nyní Ministerstvo životního prostředí připravuje návrh zákona o zálohách, který by měl využití dnešního odpadu jako cenného surovinového zdroje zakotvit do právního řádu a legislativně umožnit plošné zálohování PET lahví, plechovek i dalších typů obalů. Součástí příprav zákona je i komplexní debata s experty, výrobci nápojů i obalů, obchodníky, obcemi i odpadovými firmami tak, aby systém byl co nejefektivnější. Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) chce MŽP návrh zákona předložit vládě do konce letošního roku.

„Jako zásadní vnímám otevřený přístup celé společnosti a snahu dělat aktivní krok v cíleném nakládání s odpady domácností. Ministerstvo připraví návrh tak, aby všichni účastníci stávajícího systému našli svou roli a zároveň abychom postupně snižovali znečištění životního prostředí. Na příkladu Slovenska můžeme vidět, že úplně vymizely plechovky a PET láhve ve volné přírodě,“ uvedl náměstek Hladík. „Podle dat z roku 2020 jsme v celkové recyklaci obalových odpadů na desátém místě, stejné úrovně jako my dosahuje třeba Německo i s jeho zálohovým systémem. V recyklaci plastových obalů jsme na dvanácté příčce a míra sběru plastových lahví byla podle posledních dat 80 %. Před Ministerstvem životního prostředí stojí velká výzva,“ doplnil Hladík.