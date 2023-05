Brno osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací

„Montážní práce jsme dokončili na střeše Polikliniky Lesná, na ZŠ Merhautova a Domově seniorů Tábor, nyní podáváme žádosti o připojení těchto výroben do distribuční sítě. Velmi těsně před dokončením jsou výrobny na Domově seniorů Vychodilova, ZŠ Sirotkova, fotovoltaické panely se instalovaly také v areálu společnosti SAKO Brno na Černovické, kde mimo jiné poslouží k nabíjení prvního svozového vozu na elektřinu v republice,“ říká René Černý, předseda představenstva SAKO Brno SOLAR.

Instalační práce probíhají také na střeše ZŠ Jana Babáka. Brněnská solární střešní elektrárna se v této fázi navýší o 455,7 kWp instalovaného výkonu a další desítky projektů zadává SAKO Brno SOLAR do projektové přípravy. „Vzhledem k aktuální situaci, kdy boom střešních fotovoltaik naráží na limity distribuční soustavy, klademe větší důraz na předběžnou rezervaci kapacit v distribuční síti,“ doplňuje René Černý.

„Oceňuji, že na všechny instalované projekty jsme dokázali získat prostředky z dotačních programů. Do výzvy Res+ Modernizačního fondu aktuálně přihlašujeme hned 55 střešních elektráren, s jejichž realizací počítáme hned po vyřízení dotace. Jde především o zdravotnická zařízení, školy, domovy seniorů a sportovní haly v majetku města,“ upřesňuje primátorka Markéta Vaňková a dodává, že nyní připojované výrobny za dobu své životnosti ušetří odhadem nejméně 20 milionů korun.

Město Brno chce prostřednictvím své společnosti během pěti let osadit střechy přibližně 650 budov v majetku města, což bude Brnu přinášet nejméně 43 gigawatt hodin solární elektřiny ročně. „Financování projektu máme nastavené jako kombinaci komerčního zdrojování a využití dotací. Zapojování fotovoltaických panelů nestojí rozpočet města a městských částí ani korunu. Tolik potřebné investiční peníze tak můžeme použít na jiné připravované projekty.Jsem proto ráda, že do projektu SAKO Brno SOLAR se postupně zapojuje drtivá většina městských částí,“ zdůrazňuje primátorka Markéta Vaňková.

Právě dokončená instalace fotovoltaické elektrárny na střeše Polikliniky Lesná se po celkovém dokončení stane největší součástí městské solární elektrárny. V aktuální fázi instalace je 222 panelů o nainstalovaném výkonu 99,9 kW, které ročně vyprodukují přibližně 100 MWh zelené energie, což z jedné třetiny pokryje spotřebu polikliniky.

„Pokud bychom zůstali jen u této etapy, předpokládáme, že za 30 let životnosti poliklinika ušetří na energiích okolo šesti milionů korun, a to i po započtení provozních nákladů. Přiznanou dotaci a stavební povolení máme na dalších 535 panelů, což výrobnu na poliklinice znásobí. Navíc přibližně ještě dvě třetiny zelené energie bude možné sdílet v rámci komunitní energetiky do dalších městských objektů, což představuje zajímavý potenciál pro městské objekty tohoto typu,“ dodává Petr Nezveda, ředitel SAKO Brno SOLAR.