Soutěž Mladý chemik vyvrcholí celostátním finále

V úterý 13. června 2023 bude Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostit chemické talenty. Jedenáctý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii.

Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejím cílem je popularizace chemie jako perspektivního studijního i pracovního oboru. Regionální kola Mladého chemika probíhala od září loňského roku do letošního března a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a prověrky praktických dovedností. Role pořadatelů regionálních kol se ujaly tyto střední odborné školy: SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SPŠCH Brno, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice, SŠLCH Olomouc, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SPŠ Otrokovice, SUPŠ Karlovy Vary a SŠO České Budějovice. Celkem se do soutěže zapojilo téměř 22 000 žáků ze 747 základních škol, což představuje historicky nejvyšší účast. Čtyřicet nejlepších postoupilo do celostátního finále.

„Národní finále je prestižní společenskou událostí, završující spolupráci všech stupňů školství s průmyslovými podniky, které soutěž v průběhu roku podporují. Pro finalisty se jedná o silný motivační zážitek, který může ovlivnit jejich budoucnost. Řada studentů i absolventů naší fakulty v minulosti soutěží prošla a dosáhla v ní vynikajících výsledků. O takto nadané studenty máme zájem, protože jim dokážeme nabídnout ideální podmínky pro další odborný růst,“ konstatuje Petr Němec, děkan FChT Univerzity Pardubice.

Na čtyřicítku talentovaných chemiků čeká nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o konečném pořadí. „Soutěžní úlohy jsou výsledkem týmové práce naší fakulty a snaží se respektovat Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Některé otázky ale mohou tento rámec překračovat, protože u celostátních finalistů předpokládáme zvýšený zájem o obor a nadstandardní vědomosti. Všem učitelům jsme s předstihem rozeslali tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky mohli na finále připravit,“ vysvětluje Petr Kalenda, proděkan pro pedagogiku pořádající fakulty.

Mladí chemici ale nebudou jen soutěžit. Pořádající fakulta jim umožní krátký výlet v čase a na jeden den z nich učiní vysokoškolské studenty. Finalisté tak budou moci bezplatně poobědvat v menze, přespat na univerzitních kolejích nebo si vyzkoušet práci v nejmodernějších laboratořích. Finálový den nabídne i přitažlivý doprovodný program.

„Nejpůsobivějším zážitkem bude bublinová show a workshop Matěje Kodeše, který se s neuvěřitelnou lehkostí pohybuje na pomezí fyzikálních a chemických zákonů a z vody a vzduchu dokáže vykouzlit fantastické útvary. Pro učitele jsme připravili přednášku zaměřenou na polymery a kompozity, rodiče absolvují komentovanou exkurzi v prostorách fakulty. Chybět nebudou ani ukázky efektních pokusů nebo zábavný fotokoutek, kde se zájemci budou moci vyfotit s maketou chemika či zvířátek,“ přibližuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na akademické půdě za přítomnosti řady významných hostů. Oceněni budou všichni finalisté a tři učitelé, jejichž žáci obsadí medailové pozice. Díky pořadatelům a partnerům celostátního finále se soutěžící mohou těšit na velmi hodnotné ceny. Ti nejlepší si odnesou notebook, chytré hodinky, mobilní telefon nebo outdoorovou kameru. Děkan pořádající fakulty navíc udělí prvním pěti finalistům příslib přiznání stipendia během prvního akademického roku studia na FChT Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

„Jedenáctý ročník soutěže jasně ukazuje, že Mladý chemik je momentálně největším oborovým kláním svého druhu, jehož popularita i význam každým rokem stoupá. Rekordní účast téměř 22 000 žáků dokládá, že chemie se pro mladou generaci opět stává atraktivním oborem, který má smysl studovat, protože nabízí jistotu kvalitního a perspektivního zaměstnání. Pozitivní trend zvýšeného zájmu o náš obor již výrazně pociťují střední odborné školy chemického zaměření, jejichž kapacity jsou aktuálně naplněny, a věřím, že jej brzy pocítí i technické univerzity a průmyslové podniky.

Rádi bychom proto poděkovali všem firmám, společnostem a institucím, které soutěž aktivně podporují a bez jejichž přispění by tak rozsáhlý projekt nebylo možné realizovat. Společnými silami tak pracujeme na plynulé generační obměně pracovníků v průmyslovém sektoru, kde se kvalitně vzdělaných odborníků stále ještě nedostává,“ uzavírá Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem celostátního finále.

Více informací na www.mladychemikcr.cz