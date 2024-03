Připomínky: Návrh zákona o ochraně přírody a krajiny

Návrh zákona Ministerstva životního prostředí předkládá vyhlášení nového Národního parku Křivoklátsko, který by byl pátým národním parkem v České republice.

Navrhovaný park by zahrnoval část Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a zaměřil se na ochranu rozsáhlého listnatého lesa, údolního a vrcholového fenoménu řeky Berounky, evropsky významných druhů a typů stanovišť. Vymezení parku by zahrnulo převážně státní pozemky. S vytvořením parku se počítá s náklady na vybudování sídla Správy NP, vybavení, vozový park a roční provozní náklady.

Celkové náklady jsou odhadovány na 150,7 mil. Kč a roční náklady na provoz Správy NP na 292 mil. Kč, přičemž částečně by mohly být pokryty výnosy z činnosti a státním příspěvkem. Vyhlášením NP by došlo ke snížení nákladů na náhrady újmy způsobené omezením lesního hospodaření. Navíc by mohlo dojít ke zvýšení návštěvnosti regionu a obcí, což by mohlo přinést dodatečné příjmy, a zlepšení přístupu k finančním prostředkům z fondů EU a dalších dotačních programů.

