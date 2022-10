Monitoring průmyslové ekologie | 1. - 7. 10. 2022

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Jaká pravidla platí pro strpění údržby vodního díla

| Nase-voda.cz |

Portál enviprofi.cz publikoval další ze série odpovědí na dotazy související s vodou. Konkrétní dotaz přitom zněl: Je podle vodního zákona vlastník pozemku povinen strpět údržbu vodního díla vybudovaného před 1. lednem 2002, které se nachází na jeho pozemku a je ve vlastnictví jiné osoby?



Odpady:



V Brně mění systém třídění. Kovy nově patří do žlutých popelnic

| Prumyslovaekologie.cz |

Od letošního září proměňuje Brno způsob třídění odpadů. Do žlutých kontejnerů je tak možné separovat kromě plastových i kovové obaly a to kvůli dostavbě nové velkokapacitní dotřiďovací linky.



Proč neplatí, že když budeme více odpadů energeticky využívat, nebude možné je recyklovat?

| Prumyslovaekologie.cz |

V Česku si plánovaná zařízení na energetická využití odpadů prochází trnitou cestou, kterou doprovází řada mýtů až nesmyslů. Jedním z nich je argument tvrdící, že spalovny seberou odpad zařízením, který by jej mohly materiálově využívat.



Průmysl:



Indikativní harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje indikativní harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro rok 2023. Na rok 2023 jsou naplánovány výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost za téměř 18 miliard korun.



Příroda a ekologie:



Proces vyhlášení Národního parku Křivoklátsko byl zahájen

| Komunalniekologie.cz |

Proces vyhlášení Národního parku Křivoklátsko byl zahájen. Ministerstvo životního prostředí na úřední desce oznámilo záměr a další podklady. Středočeský kraj podpořil vyhlášení nejcennějších částí chráněné krajinné oblasti národním parkem už loni v červnu.



Vlci, medvědi a orli se vrací do Evropy, ochrana přinesla plody

| Ekolist.cz |

Vlci, medvědi hnědí a orli mořští se podle odborníků pomalu vrací do Evropy, kde byli dříve běžnými druhy, ale kvůli lidské činnosti se ocitli v ohrožení. Odborníci ve své nové zprávě o návratu druhů do volné přírody ukázali, že zásluhu na růstu populace těchto zvířat má jejich důsledná ochrana, obnova jejich přirozeného prostředí a řízený návrat do přírody, napsal deník The Guardian.



Le Monde: S globálním oteplováním ve Středozemním moři přibývá invazivních druhů

| Enviweb.cz |

Francouzský diplomat Ferdinand de Lesseps v roce 1869 nechal otevřít Suezský průplav mezi Rudým a Středozemním mořem. Tuto cestu otevřel nejen lodní dopravě, ale také mořským živočichům. O 150 let později vlivem globálního oteplování stoupá každoročně teplota vody ve Středozemním moři a do francouzských vod míří v hojném počtu invazivní druhy, které zásadně narušily místní ekosystém.



Na pomoc krajině a poškozeným lesům se letos vydalo přes sto dobrovolníků

| Enviweb.cz |

Obdobně jako v předešlých ročnících se práce, které se dobrovolníci a dobrovolnice věnovali, odvíjela od charakteristiky konkrétního území, kam se vypravili. V Národním parku Šumava budovali hrázky pro zastavení odtoku vody z rašelinišť, pod Králickým Sněžníkem chránili mladé stromky proti okusu, na statku Doubravský dvůr pečovali o krajinotvorné prvky.



Věda a výzkum:



Japonská MHI vyvíjí jaderný reaktor s rozšířenými bezpečnostními prvky

| Oenergetice.cz |

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dokončila koncepční návrh pokročilého tlakovodního reaktoru SRZ-1200. Jedná se o reaktor vyvinutý čtyřmi japonskými organizacemi a je navržený tak, aby splňoval rozšířené bezpečnostní standardy japonského dozorného orgánu.



Jednoduchý proces těží cenný hořčík z mořské vody

| Nase-voda.cz |

Americké ministerstvo energetiky vyhlásilo hořčík za kriticky významný materiál. Standardní postupy „těžby“ hydroxidu hořečnatého z mořské vody, z něhož se následně hořčík získává, jsou ale poměrně nákladné, kvůli množství nečistot. Nová metoda zahrnuje proudění mořské vody společně s roztokem hydroxidu sodného a je výjimečně selektivní. Levnější hořčík je na dohled.



Věda do praxe: Chytré obvazy patogeny nejen zachytí, ale i zničí

| Vedavyzkum.cz |

Nemocniční infekce představují problém, se kterým si současné technologie nejsou schopny efektivně poradit. Český spin-off LAM-X aktuálně pracuje na vývoji nanomateriálu, který nejen brání průniku virů či bakterií do otevřených ran, ale umí je zároveň i aktivně zničit. Klíčem k tomu je fotoaktivní látka, která po aktivaci světlem eliminuje veškeré mikroorganismy.



Pět nejlepších vědeckých projektů obdrželo Cenu předsedy GA ČR

| Vedavyzkum.cz |

Ve čtvrtek 29. září 2022 obdrželo Cenu předsedy Grantové agentury České republiky za mimořádné výsledky pět vědců a vědkyň z různých oblastí základního výzkumu. Letos byly oceněny například projekty, které se zabývaly analýzou rychle se pohybujících objektů, hodnocením kontaminace půdy nebo analýzou autorství básnických děl.



Vědci vyvinuli levný a účinný fotokatalyzátor pro výrobu vodíku

| Vedavyzkum.cz |

Grafitický nitrid uhlíku (g-C3N4), který vykazuje vysokou fotokatalytickou aktivitu, vyvinuli vědci z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO ve spolupráci s kolegy z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu chemických procesů AV ČR.



Štěpánka Piskáčková: Umělci a vědci mají spoustu společného

| Vedavyzkum.cz |

Za nápadem propojit dvě zdánlivě nesourodé oblasti, jako jsou umění a věda, stojí Štěpánka Piskáčková, studentka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci svého doktorského studia zkoumá společné jmenovatele přírodních věd a umění. Na základě toho připravila „Umělecko-vědeckou laboratoř” – projekt, ve kterém umožňuje umělcům a vědcům být součástí výzkumu a následné tvorby.



Energetika:



V Evropě se řeší ceny energií a energetická bezpečnost

| Prumyslovaekologie.cz |

Kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině se do hry vrací plynovod Stork II. V rámci Evropy se projednávaly vysoké ceny zemního plynu. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nařízení stanovující pravidla pro zastropování cen energií.



Dánsko začalo po incidentu s plynovody Nord Stream 1 a 2 intenzivněji střežit energetickou infrastrukturu

| Prumyslovaekologie.cz |

Informace o poklesu tlaku v plynovodech Nord Stream 1 a 2 způsobené úniky plynu a spekulace o možných příčinách v tomto týdnu opět rozvířily nejistotu na evropském energetickém trhu. Provozovatelé kritické energetické infrastruktury napříč Evropou tak okamžitě začali zpřísňovat bezpečnostní opatření, výjimkou není ani dánský provozovatel přepravní soustavy Energinet.



Na střechy nebo fasády v centru Jihlavy nelze instalovat fotovoltaické elektrárny

| Komunalniekologie.cz |

V souvislosti s energetickou krizí dostává magistrát denně několik dotazů na možnost umístění fotovoltaických panelů na střechy nebo fasády domů v centru Jihlavy. Do městské památkové rezervace však solární elektrárnu podle zákona nelze umístit.



Poradíme, jak správně topit

| Komunalniekologie.cz |

Na území Ostravy bylo díky několika kolům tzv. kotlíkových dotací vyměněno již 1 758 zastaralých domácích kotlů. Jejich výměna byla kromě dotací z evropských zdrojů podpořena i z městského rozpočtu, a to částkou 16,2 milionů korun.



Maďarsko je zásadně proti sankcím na ruské jádro. Nesouhlasí ani Bulharsko

| Oenergetice.cz |

Maďarsko oponuje rozšíření protiruských sankcí na jaderný sektor. Země, jejíž premiér Viktor Orbán je považován za hlavního Putinova spojence v EU, má s ruskou společností Rosatom dohody o stavbě nových jaderných reaktorů.



Bez úspor v domácnostech nemusí mít Německo dostatek plynu, varoval ministr

| Oenergetice.cz |

Berlín 30. září (zpravodaj ČTK) – Situace v zásobování Německa energiemi je stále mimořádně vážná a bez úspor v domácnostech hrozí, že země nebude mít v zimě dostatek plynu. Dnes to v rozhlasové stanici Deutschlandfunk prohlásil německý ministr hospodářství Robert Habeck. Mírnil také přílišná očekávání veřejnosti k připravované regulaci cen plynu, protože státní dotace je nemohou srazit na úroveň loňského roku.



Ministři EU schválili přerozdělování zisků v energetice a plán úspor elektřiny

| Oenergetice.cz |

Členské země Evropské unie se ve snaze zmírnit dopady aktuální energetické krize dohodly na snižování spotřeby elektřiny ve špičce a zdanění mimořádných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv. Peníze odebrané energetickým společnostem plánují využívat na podporu zranitelných skupin obyvatel a podniků nebo na financování úsporných opatření. Dosažení politické dohody dnes oznámilo české předsednictví v Radě EU.



Země EU chtějí omezit ceny plynu, EK chystá možná řešení, řekla komisařka

| Oenergetice.cz |

Omezení cen plynu požadované řadou evropských států je legitimní možností v boji proti vysokým cenám energií a Evropská komise hodlá pracovat na jeho proveditelné variantě. Po dnešním jednání s ministry energetiky zemí Evropské unie to prohlásila eurokomisařka Kadri Simsonová. Upozornila ale zároveň na rizika a finanční náklady spojené se stanovením maximální ceny veškerého plynu, kvůli nimž se k němu komise dlouhodobě staví skepticky. Podle českého ministra průmyslu Jozefa Síkely, který zasedání v rámci českého předsednictví vedl, se pro další energetická opatření nad rámec dnes schváleného balíku vyslovila velká část zástupců vlád.



Německu? Severní spolkové země požadují rozdělení německé obchodní zóny

| Oenergetice.cz |

Tři severní německé spolkové země požadují, aby byla jednotná německá obchodní zóna rozdělena na více regionálních zón. To by v důsledku znamenalo rozdílnou cenu elektřiny v každé z obchodních zón. Severní spolkové země s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie tím cílí na snížení ceny elektřiny na úkor průmyslového jihu a západu Německa, ve kterých převládá spotřeba nad výrobou.



www.energielidem.cz: komplexní plán proti energetické chudobě a pomoc s vysokými cenami od sociálních a ekologických organizací - EnviWeb

| Enviweb.cz |

Komplexní balíček systémových opatření proti energetické chudobě a zajištění dostupného bydlení a energií pro všechny domácnosti představila tento týden koalice sociálních a ekologických organizací a iniciativ. V rámci kampaně nazvané "Energie lidem!" však budou také napřímo pomáhat lidem aktuálně postiženým energetickou krizí. Budou nabízet praktické rady, jak lze ušetřit či získat kompenzace od státu, ale také mobilizovat dobrovolníky a dobrovolnice a propojovat je s lidmi ohroženými energetickou chudobou.



Voda:



Nový web pomůže při plánování plaveb na vnitrozemských vodních cestách

| Nase-voda.cz |

Pro vůdce plavidel a obchodní partnery v oblasti logistiky jsou aktuální informace nezbytné pro spolehlivé plánování přepravy a plavby. Zásadní význam má přístup ke statickým a dynamickým informacím, které poskytují aktuální a nepřetržitý přehled o situaci na vodních cestách. Ve spolupráci 13 evropských zemí proto bylo v posledních letech vytvořeno zcela nové on-line prostředí, které informace poskytuje: EuRIS – Evropské Říční Informační Služby. Informuje o tom Ředitelství vodních cest ČR.



K úhynu ryb v Odře vedla podle německých expertů salinita a toxické řasy

| Nase-voda.cz |

Za letním masovým úhynem ryb v Odře jsou s největší pravděpodobností náhlé zvýšení salinity (slanosti) a s tím související rozšíření toxické řasy. V závěrečné zprávě to uvádí němečtí experti. Německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová k tomu poznamenala, že podíl na katastrofě má lidská činnost. Zpráva tak potvrdila dřívější předpoklady expertů. Z Odry v Polsku a také v Německu bylo vytaženo přes 200 tun mrtvých ryb.



Povodí Labe dokončilo úpravu toku Třebovky v úseku Třebovice – Česká Třebová

| Ekolist.cz |

Podnik Povodí Labe dokončil po třech letech prací úpravy toku Třebovky v úseku Třebovice – Česká Třebová. Projekt byl poslední částí systému protipovodňových opatření v povodí řeky, uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Oblast v roce 1997 zasáhly rozsáhlé záplavy.



Snižte efektivně množství mikroplastů ve vodě při praní prádla

| Enviweb.cz |

Ekologie a udržitelnost jsou oprávněně tématy posledních let a díky tomu je také každému jasné, že pro životní prostředí jsou důležité i malé změny v našich každodenních návycích. Například samotné praní: pračky se sice postarají o dokonalou čistotu vašeho oblečení, nedokážou však zabránit uvolňování mikroplastových částic do vody. Jednoduchým řešením je použití filtru mikroplastových částic, s nímž může být praní ekologičtější a udržitelnější, a to zcela bez námahy.



Ovzduší a klima:



Německo přišlo o jeden z pěti ledovců, už nesplňoval definici

| Enviweb.cz |

Německé ledovce ustupují mnohem rychleji, než vědci ještě nedávno předpokládali. O status ledovce nyní přišla jižní část Schneeferneru v Bavorských Alpách. Neodpovídá už totiž definici "samostatně se pohybující masy ledu", oznámila dnes ve své zprávě Bavorská akademie věd. V zemi nyní zbývají už jen čtyři ledovce, které jsou rovněž ohroženy táním, uvedla agentura DPA.



Lesnictví a zemědělství:



Výhody a nevýhody nožového válce při péči o travnaté plochy

| Ekolist.cz |

V Novém Lískovci bylo letos otestováno poválení trávníků nožovým válcem. Jde o určitý druh konzervování stávajícího stavu trávníku, o šetrný zásah. V rámci ČR šlo o premiéru.



Jiří Hlavenka: Kolik by nás stálo šetrnější zemědělství

| Ekolist.cz |

Zemědělská krajina po sklizni se u nás zasypává chemií namísto podmítnutí a prokypření. Tahle věc se dělá kvůli úspoře asi pětistovky na hektar. Hektar je pěkný kousek země, 100x100 metrů je například plocha velkého náměstí (Václavák, naše největší, má čtyři hektary). Pojďme chvilku počítat: hektar je schopen u nejvýnosnějších plodin vyplodit 20 miliónů kalorií ročně, člověk se sedavým zaměstnáním či senior potřebuje denně 2000 kalorií. ROČNÍ produkce hektaru je tak schopna čistě nutričně zasytit 30 let života člověka - za tu dobu člověk utratí průměrně za potraviny a nealko nápoje 1 milión Kč. (Samozřejmě ke zdravému životu potřebujeme i jiné látky než jen kalorie).



Muzeum připravilo ve vsetínském zámku výstavu o lesích na Valašsku

| Ekolist.cz |

Muzeum regionu Valašsko připravilo ve vsetínském zámku výstavu o lesích na Valašsku. Výstava nazvaná Jak se do lesa volá nabídne sondu do lesů z pohledu různých oborů lidského vědění – od historie, přes biologii až po etnografii, sdělil ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík. Výstava potrvá do 26. února příštího roku.



Napříč:



Vyšlo zářijové číslo Věstníku MŽP

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách zářijové číslo Věstníku.



Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 9/2022 časopisu Sovak

| Nase-voda.cz |

Na titulní stránce je zachycen vodojem Horní Kamenice, který spravuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Více o historii vodárenství v severních Čechách se dočtete v úvodním článku tohoto vydání. Autorem textu Historie severočeských vodovodních potrubí sahá hluboko do minulosti je Mario Böhme.

